Quante volte è capitato di aver accumulato qualche chilo di troppo e nel volersi rimettere in forma? Tuttavia spesso commettiamo degli errori banalissimi che ci impediscono di vedere l’ago della bilancia scendere.

Gli errori comuni nemici del peso

Un errore comunissimo è l’estremizzazione, uno degli errori più comuni che viene commesso nelle diete attuali. Diete fai da te, diete low carb, diete high fat sono tutte estremizzazioni che potrebbero rivelarsi poco idonee al concetto di salute. Queste infatti si rivelano praticabili per un breve periodo di tempo, dove ci danno anche degli ottimi risultati, ma sono delle soluzioni poco sostenibili nel tempo. Infatti il segreto sta nell’imparare a mangiare in modo sano e nelle giuste quantità e mantenerla come abitudine nel tempo.

Il secondo errore più gettonato è quello di escludere totalmente i carboidrati dalla nostra dieta, con la credenza di dimagrire più velocemente e di acquisire la forma fisica tanto desiderata nel più breve tempo possibile. Essi rappresentano l’energia primaria del nostro corpo ed eliminarli completamente predispone il corpo al consumo di alimenti ricchi di grassi e cibi animali portandoci anche ad aumentare le quantità di cibo consumato. Toglierli aumenta la disidratazione ed ha effetti nefasti sull’aspetto estetico che appare flaccido e privo di tono. Dunque glutei flosci, gobbetta sotto le braccia e perenne senso di stanchezza.

Anche bere poca acqua è un errore, infatti rallenta il metabolismo e favorisce la comparsa di inestetismi come la cellulite e la comparsa della ritenzione idrica.

Infine, consumare quantità eccessive di cibo e alimentarsi con eccessiva frequenza è un errore. Così come propendere per il consumo di cibi spazzatura e concedersi troppo spesso il consumo di pasti liberi.

Ebbene, molti commettono questi comuni errori che impediscono di perdere peso rendendoci flaccidi e molli.

Gli alimenti da preferire

Da preferire sono sicuramente i cereali integrali, meno sono lavorati maggiori saranno i benefici sulla salute. È possibile inoltre optare per il consumo di orzo, farro, avena e cereali integrali che hanno un indice glicemico ridotto rispetto a quelli raffinati.

Tra un pasto e l’altro, o meglio prima del pasto, consumare verdure che sono un’ottima fonte di fibre. Queste rallentano l’assorbimento dei carboidrati evitando picchi insulinici. Inoltre, ricordiamo che la verdura è ricca di acqua e fibre e ci aiuta a regolare il transito intestinale e a raggiungere un senso di sazietà più rapidamente.

Bere acqua in una quantità pari almeno al 3 % del nostro peso corporeo. Se non ci riusciamo è importante introdurre almeno 8 bicchieri di acqua al giorno.

Per concludere questo breve articolo su un argomento così vasto, la cosa migliore è contattare un medico o uno specialista in nutrizione che sicuramente consiglierà un piano alimentare sano e moderato che prevede l’introito nelle giuste dosi di tutti gli alimenti. Importantissimo poi è non trascurare l’esercizio fisico fonte di salute e benessere. Infatti, È questo il modo di camminare che aiuta a rilassarsi e rinforza i muscoli facendoci dimagrire. Evitare comunque di farsi influenzare da mode del momento che potrebbero rivelarsi deleterie per la nostra salute.