Nella nostra tradizione culinaria, c’è una rigida separazione tra piatti dolci e piatti salati. Sono ben pochi gli ingredienti che possono essere utilizzati per entrambi i tipi di piatti, e spesso non siamo propensi a sperimentare troppo con i sapori. Esiste tuttavia un ingrediente esotico che oggi è arrivato anche in Italia, che spesso noi utilizziamo solo come dolce, ma in realtà è un alleato preziosissimo per insaporire piatti salati.

Pensiamo sempre a questo ingrediente come dolce, ma in realtà è perfetto in mille piatti salati. Di cosa stiamo parlando? Del famosissimo burro di arachidi americano.

Il burro di arachidi si usa in piatti sia dolci che salati

Il burro di arachidi, immancabile nella dispensa di ogni americano, è ora apprezzato anche qui da noi. Ma sono in realtà le tradizioni culinarie asiatiche ad aver creato innumerevoli ricette, sia dolci che salate, utilizzando il burro di arachidi.

Possiamo utilizzarlo per i dolci, ad esempio come guarnizione, o da spalmare sul pane insieme alla marmellata. Ma il burro di arachidi è anche perfetto nei piatti salati.

Vediamo quali.

Perfetto per primi, secondi e insalate

La tradizione orientale ci offre mille piatti salati con il burro di arachidi. In particolare, il burro di arachidi viene apprezzato per creare salse e condimenti dei primi piatti. Ad esempio, possiamo usarlo per creare una buonissima salsa per condire gli spaghetti di riso (un procedimento semplicissimo, ecco la ricetta).

Ma il burro di arachidi è perfetto anche per secondi e contorni. Famosissimo ad esempio il pollo con burro di arachidi, o i fagiolini con salsa di burro di arachidi.

Possiamo utilizzarlo anche per condire le insalate: proviamo a creare una salsa con olio, burro di arachidi, sale e aceto ben mescolati, e le nostre papille gustative ci ringrazieranno.