A tal proposito, la Gazzetta ufficiale del 3 maggio ha pubblicato una nuova opportunità per 25 diplomati e laureati presso un importante Ente pubblico. Si tratta della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, che apre le porte dei suoi uffici amministrativi. Vediamo quali sono i bandi attivi, come partecipare e quali saranno le sedi e le prove da superare.

Da Torino a Napoli arrivano 25 posti di lavoro anche per diplomati presso un importante Ente del settore sanitario

Le 25 unità da assumere sono così suddivise:

14 collaboratori amministrativo contabili di categoria B per diplomati;

11 specialisti amministrativo contabili di categoria C per laureati.

I posti, inoltre, non sono riservati ad un’unica destinazione, ma a più sedi in tutta Italia dislocate in diverse Regioni.

Per partecipare, occorre candidarsi entro e non oltre il prossimo 2 giugno seguendo le indicazioni riportate all’apposita pagina internet.

Come per altri concorsi, anche qui si prevedono le classiche prove scritta e orale, eventualmente precedute da una preselezione in base al numero delle domande.

Se l’amministrazione procederà con un quiz preselettivo, accederanno alla successiva prova scritta i primi 100 candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30.

Per le materie oggetto d’esame, si rinvia agli articoli 8 dei rispettivi bandi di concorso per diplomati e per laureati.

Chi desidera conoscere ulteriori dettagli sull’iter concorsuale potrà inviare un’email all’indirizzo di posta apposito.

Ecco perché diciamo che la selezione va da Torino a Napoli, dal momento che riguarda proprio tutto lo stivale.

