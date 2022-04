Motociclette che rubano il cuore, bici d’epoca a cui si è affezionati. Oppure il desiderio di regalare una bicicletta personalizzata partendo dall’acquisto di una usata. Sono tanti i motivi che ci possono portare ad intervenire per rimettere a nuovo l’acciaio e le cromature.

Con pochi passaggi e qualche accortezza si potrà gioire per il risultato ottenuto.

Ecco come togliere la ruggine dalle cromature della moto e dal manubrio della bicicletta facendole tornare splendenti

La situazione più semplice da affrontare è quella che vede le cromature ancora in buono stato ma con alcuni puntini di ruggine che iniziano ad intaccarle. In questo caso sarà sufficiente avere delle pagliette antigraffio e una crema che consenta di rimuovere lo sporco e l’ossido dalle superfici metalliche senza rovinarle. Se la crema è di buona qualità non lascerà fastidiosi aloni.

Se si dovesse trattare di cromature in rame o ottone è possibile utilizzare prodotti naturali, meno aggressivi e non inquinanti.

Vedremo alcuni esempi. Il succo di limone misto ad aceto, ad esempio, potrà togliere ogni traccia di ossidazione. Oppure aceto, sale fino e farina: si otterrà una pasta da applicare e strofinare con un panno morbido. Dopo aver sciacquato l’oggetto con acqua tiepida questo tornerà a splendere.

Potremmo aver voglia di rimettere a nuovo una vecchia bici o trasformarla personalizzandola. In questo caso avremo a che fare con superfici maggiormente arrugginite. Naturalmente prima di iniziare occorrerà verificare che il telaio sia ancora adatto a sopportare sollecitazioni. La ruggine non deve averlo intaccato in maniera eccessiva. Se sono presenti solo piccoli buchi si potrà procedere come diremo.

Una guida semplice per chiudere i buchi di ruggine e avere una moto splendente

Per ripulire la bici dalla ruggine occorrerà strofinarla con carta abrasiva di grana 120 e acquaragia. Dopo il carteggio e l’eliminazione di qualsiasi sporco, si potrà procedere con la chiusura dei buchi con stucco per metallo contenente il 2% di indurente. Se dopo essersi solidificato dovessero apparire irregolarità sarà sufficiente carteggiare per levigare la parte.

Ora ecco come togliere la ruggine dalle parti in ferro. È possibile utilizzare un prodotto capace di ridurre il lavoro: il convertitore di ruggine. Questo richiede soltanto l’eliminazione della polvere superficiale e poi con la sua applicazione sarà un gioco da ragazzi.

Dopo aver rimosso ruggine e ossidazioni si può procedere con la verniciatura delle bici o con la lucidatura delle cromature delle motociclette. Utilizzando un lucido per cromo la moto splenderà e anche dopo una semplice pulizia con un panno le cromature torneranno terse. Alcuni hanno una consistenza liquida e altri cremosa. In entrambi i casi occorre strofinare con un panno morbido in senso circolare fino a che le cromature non risulteranno brillanti. Il cromo in realtà non si arrugginisce. La motocicletta essendo sottoposta a intemperie, sale stradale, pietre che schizzano durante la corsa, può venire intaccata. È proprio la parte di acciaio sottostante la cromatura che si arrugginisce. È importante quindi intervenire alla prima scalfittura onde evitare che la situazione peggiori con il tempo.

