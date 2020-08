Un focus per capire quando i telefoni cellulari diventano pericolosi e come ci si difende. Ormai i telefoni cellulari sono diventati una sorta di pertinenza dell’essere umano. Un concetto quello di pertinenza che, in gergo giuridico, rimanda ai concetti di ornamento o di servizio. Solo che secondo il codice civile è una cosa a fare da pertinenza ad un’altra cosa. Mentre nel caso in questione il rapporto pertinenziale si instaura tra una cosa e la persona.

Sarebbe infatti il telefono cellulare a svolgere un ruolo pertinenziale, inteso cioè come costante servizio per l’essere umano. Una costanza nel ruolo di servizio che rimanda, per forza di cose, anche ad una contiguità tra essere umano e telefonino ed è proprio qui che nascono i problemi. Vediamo perciò quando i telefoni cellulari diventano pericolosi e come ci si difende.

Studi americani

Nel tempo, diverse città della California hanno diramato avvertimenti che è bene conoscere. Infatti, sia da Berkeley sia da San Francisco, sono partiti degli avvertimenti alla popolazione, volti ad instradare le persone sulle corrette modalità d’uso dei telefoni cellulari. Il leitmotiv è questo: tenere cioè a debita distanza, dal proprio corpo, i telefoni cellulari. Una cosa che così, in prima battuta, potrebbe spiazzare. Ma scendendo un po’ più nello specifico, si scoprirà che ci sono varie cautele da poter adottare.

Zone a basso segnale

Una cosa che forse non tutti conoscono è il rapporto esistente tra le zone cosiddette “a basso segnale” e le radiazioni emesse dai telefonini. In aree dove c’è poco “campo” il telefonino è costretto ad operare “sotto sforzo”. Ciò espone le persone alla radiazione massima. Quindi, in casi del genere, sarebbe opportuno ridurre, per quanto possibile, la durata delle conversazioni.

Per cui, in caso di comparsa sul display di segnali di limitatezza nella rete, meglio non effettuare proprio le chiamate. O comunque effettuare le chiamate solo nell’ordine dello stretto necessario e per un tempo molto circoscritto. Cautele, queste, che devono aumentare quando ci sono bambini piccoli in circolazione che giocano con i telefonini.

Auricolari o wireless

Quanto ai sistemi da privilegiare nell’uso dei telefonini, su tutti sembrano spiccare gli auricolari. Questi infatti concentrano la loro forza operativa all’interno del padiglione auricolare, contrariamente a ciò che fa la rete wireless. In mancanza di auricolari, meglio comunque optare per l’opzione “vivavoce”.

Cellulari e camera da letto

Altra precuzione è quella di non addormentarsi con il cellulare accanto. É infatti sconsigliata sia l’abitudine di depositare, per tutto il lungo periodo del riposo notturno, il telefono cellulare sul comodino. Sia l’altrettanto insana abitudine di lasciare sul letto il telefonino, accanto al corpo.

Questo perché la vicinanza delle radiazioni che emette il cellulare non è di certo una “mano santa” per il nostro organismo. In primis, nel lungo periodo, ne risentirà il nostro tessuto cerebrale, ma anche altri organi. Ecco perché è parimenti sconsigliata l’abitudine di riporre nel taschino della giacca, ad esempio, il telefono cellulare, specie per chi è portatore di pacemaker.

Effetti indesiderati

Quindi, visto che è impensabile non fare più uso dei telefonini, vediamo ora come ci si può cautelare per ridurre, al massimo, la portata della loro forza radiante. Con particolare riguardo alla zona notte, due sono le cose da fare. Vale a dire, o dovrà optarsi per lo spegnimento radicale del telefonino, o altrimenti, per la modalità di utilizzo dello stesso in “aereo”.

La vicinanza dei telefonini alla persona durante le ore di sonno potrebbe infatti generare una serie di conseguenze a cascata. Si pensi solo all’interferenza con il nostro orologio biologico o con i ritmi circadiani. Pertanto, se da un po’ di tempo le notti sono più agitate del solito, con ripetuti risvegli notturni, meglio iniziare ad allontanare il telefonino dalla zona vicino alla testa.

C’è anche chi ha sollevato ipotesi di infertilità negli uomini, e aumento di stati ansiogeni nei bambini. Insomma, una lista di controindicazioni che dovrebbe far desistere chiunque dal tenersi incollato addosso il cellulare quando non ce ne è davvero bisogno. Ecco dunque accennato quando i telefoni cellulari diventano pericolosi e come ci si difende.