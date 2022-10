Ecco come assumere questa spezia e aiutare corpo e mente a rimanere giovani

Il passare degli anni può spaventare soprattutto all’idea di non riuscire più a fare, a ricordare o a riconoscere le persone intorno a noi. Tuttavia l’invecchiamento è la normale evoluzione di ognuno di noi e oltre al corpo, può interessare anche il nostro cervello. Si comincia ad avere difficoltà nel concentrarsi, a ricordare un appuntamento o ad imparare nuove cose. Insomma la mente diventa meno reattiva. Si tratta in questi casi di declino cognitivo legato all’età che nonostante non possa fermarsi, potrebbe essere rallentato.

Si può infatti invecchiare serenamente e rimanere in buona salute seguendo delle poche e semplici regole. Ovvero mantenere uno stile di vita attivo e seguire un’alimentazione equilibrata e variegata ricca di antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento. Il nostro cervello va infatti costantemente allenato mediante esercizi sia fisici che mentali, come imparare una nuova lingua, leggere, fare le parole crociate, frequentare persone.

Oltre ad uno stile di vita sano conta anche ciò che mangiamo

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale e numerosi alimenti sono dei veri e propri alleati della salute del cervello. Tra questi oltre ai vegetali, alla frutta secca e al pesce azzurro, sembra che la curcuma sia una vera e propria alleata della nostra salute. Infatti molti studi hanno dimostrato che la curcumina, ovvero la molecola responsabile del suo colore giallo/arancio, possa avere effetti positivi sui geni dell’invecchiamento. In particolare i suoi effetti positivi sembrerebbero legati alle sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e alla presenza di omega 3. Grazie a queste proprietà sembrerebbe che possa aiutare a prevenire il declino delle funzioni cognitive del cervello. Un’alimentazione ricca di curcuma favorirebbe infatti la conversione di un acido grasso della serie omega 3 importantissimo per la memoria e contro i radicali liberi.

Ecco come assumere questa spezia e aiutare il cervello a rimanere giovane

La curcuma è una spezia appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae utilizzata nella medicina tradizionale cinese e indiana. È una vera e propria alleata della salute in quanto oltre al cervello, grazie al contenuto di fibre può addirittura ridurre il colesterolo cattivo. Nonché tenere sotto controllo la glicemia. Ma come utilizzare questa incredibile spezia in cucina? Potrebbe essere utilizzata per insaporire tutti i nostri piatti, come i primi, i secondi e le verdure. Per aumentare peraltro i suoi effetti benefici basterà macinare del pepe nero in quanto la piperina aumenta le funzioni della curcumina. Inoltre se ai nostri piatti, dopo una spolverata di curcuma, si versa un filo di olio extra vergine d’oliva se ne potrà aumentare l’assorbimento. Pertanto ecco come assumere questa spezia grande alleata della nostra salute.

Lettura consigliata

Per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer sarebbe meglio ridurre quest’alimento tanto amato e utilizzato