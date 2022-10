A chi non conviene la pensione anticipata a 64 entro la fine del 2022

A fine anno scade la Quota 102, ma solo per quel che riguarda il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione. Ovvero il compimento dei 64 anni e il raggiungimento dei 38 anni di contributi necessari per centrare il diritto. La domanda di pensione può essere presentata anche negli anni successivi, ovvero dopo la scadenza della misura. Per chi anela la pensionamento può essere una buona alternativa per lasciare il mondo del lavoro. Perché ricordiamo che non prevede penalizzazione alcuna sul calcolo dell’assegno. Ma a chi non conviene la pensione anticipata con questa misura?

I limiti della Quota 102

Ricordiamo che, esattamente come la Quota 100, la Quota 102 pone dei limiti molto vincolanti. Vieta infatti di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione. E l’unica eccezione è rappresentata dal lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro l’anno.

Non è facile per tutti comprendere quali tipologie di lavoro rientrino nel lavoro autonomo occasionale, ma val la pena ricordare che sono molto poche. Si deve trattare di un lavoro che si svolge occasionalmente, una tantum, senza subordinazione alcuna. E non per tutti è facile rispettare questo divieto.

Non sempre si pensa al momento della pensione

Non sempre al momento del pensionamento ci si pensa, ma poi, nel corso del tempo saltano fuori impegni presi. Che non rientrano nel lavoro autonomo occasionale. E si rischia non solo di vedersi sospendere la pensione per l’intero anno solare. Ma anche di dover restituire le mensilità di pensione già ricevute dal gennaio di quello stesso anno. E non sempre è facile, poi, restituire la somma che potrebbe essere anche salata.

Supponiamo che un pensionato abbia scritto un libro in passato e che tutti gli anno riceva i proventi derivanti dai diritti di autore. Non ci pensa al momento della pensione. Ma quei redditi non derivano da lavoro autonomo occasionale e bloccano la pensione. E questo è solo un esempio come tanti.

A chi non conviene la pensione anticipata con Quota 102

Andare a fare la comparsa in un film presuppone un contratto a tempo determinato che è incompatibile con la pensione Quota 102. Per un musicista chiamato in una tournée all’estero non si configura lavoro autonomo occasionale. E come questi ci sarebbero centinaia di altri esempi.

Prima di scegliere il pensionamento con la Quota 102, quindi, è bene pensarci molto, molto bene perché questi limite vincolerà le vite di chi si pensione per 3 anni. O, in alternativa porterà alla sospensione per un intero anno dell’assegno pensionistico. Anche a fronte di somme percepite irrisorie. In questi casi la scelta più ovvia è attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia.

