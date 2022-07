Ecco come assumere magnesio in modo naturale senza integratori anche in gravidanza per abbassare la pressione e rafforzare le ossa

Il magnesio sarebbe un minerale indispensabile per l’organismo. Rientrerebbe nella categoria dei macronutrienti che andrebbero integrati attraverso l’alimentazione. Infatti, sarebbe proprio tramite il regime alimentare il modo corretto per assumerlo naturalmente.

In generale, però, molte persone soffrirebbero della sua carenza. In questo caso specifico, il medico potrebbe prescrivere degli integratori di magnesio, insieme ad una dieta sana ed equilibrata. Il magnesio sarebbe importante per una serie di funzioni.

Tra queste vi sarebbe quella del controllo sulla pressione sanguigna e del rafforzamento delle ossa e dei denti, come sosterrebbe Humanitas. Inoltre, il magnesio sarebbe anche fondamentale per il metabolismo e molti sosterrebbero che faccia anche dimagrire.

Più che altro, sarebbe essenziale per il benessere e l’equilibrio dell’intero organismo. Infatti, ridurrebbe la stanchezza, andando ad influire positivamente sul sistema nervoso e sul rilassamento dei muscoli. Proprio per questo, molti sportivi lo assumerebbero dopo gli allenamenti.

Cibi che ne sarebbero ricchi

Fortunatamente, sarebbero diversi gli alimenti ricchi di questo prezioso minerale. Dunque, ecco come potremmo assumere magnesio in modo naturale senza integratori, optando per verdura, frutta secca e legumi. Tuttavia, questi alimenti non sarebbero gli unici. Infatti, anche alcuni pesci conterrebbero importanti quantità di magnesio.

Tra i pesci che troviamo in questo periodo spiccherebbero per ricchezza di magnesio le sardine con 70 mg/100 g, mentre tra i crostacei ed i molluschi troviamo le vongole con 83,1 mg/100 g, le cozze con 44 mg/100 g, il polpo con 39 mg/100 g e il gambero con il medesimo valore.

Anche in gravidanza andrebbe assunto il magnesio, indispensabile per favorire non solo l’organismo della madre, ma anche del nascituro. In ogni caso, le donne in gravidanza dovrebbero prestare attenzione ad alcuni farmaci per la pressione.

Nello stato interessante, infatti, sarebbe probabile un aumento della pressione sanguigna. Ecco perché le donne potrebbero ricorrere a quegli alimenti che l’abbasserebbero, nonché alla terapia farmacologica. Tuttavia, sarebbe opportuno rivolgersi al medico prima di consumare qualsiasi alimento, nonché il magnesio stesso, e prima di assumere un farmaco.

Ecco come potremmo assumere magnesio in modo naturale senza integratori anche in gravidanza per abbassare la pressione e rafforzare le ossa

Ricordiamo che il fabbisogno giornaliero consigliato di magnesio sarebbe di 370 mg in un adulto, ma nella donna in gravidanza salirebbe a 450 mg. Inoltre, ricordiamo anche che molti alimenti, attraverso la cottura o la lavorazione, perderebbero diverse quantità di minerali, tra cui il magnesio.

Pertanto, per fare scorta di magnesio dovremmo rivolgerci al proprio medico di fiducia, che indicherà per ciascuno di noi la dose giornaliera adeguata. Infine, sottolineiamo che quest’articolo è solo a titolo informativo e che non intende sostituirsi al parere dello specialista. Di conseguenza, invitiamo i Lettori a consultare un esperto circa l’alimentazione da seguire, soprattutto in caso di gravidanza.

