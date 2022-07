Un grosso evento astrologico è in arrivo nella prossima settimana che porterà una ventata di novità. Tutto il mese di luglio promette avvenimenti incredibili che ci segneranno positivamente per i mesi a venire. La Superluna prevista per il 13 luglio è la seconda di quest’anno e si prospetta un evento spettacolare.

Viene chiamata Luna piena del Cervo dai nativi americani proprio perché a luglio i palchi spuntano al cervo. Una metafora che si rispecchia nel rinnovamento e maturità che questo evento porterà a tutti i segni dello zodiaco. Ma, secondo l’astrologia, solo alcuni segni potranno ritenersi più fortunati di altri. Sebbene questa ventata di positività andrà a influenzare un po’ tutti, sono 3 i segni che ne beneficeranno maggiormente.

La Luna piena del Cervo porterà gratificazioni e una pioggia di denaro per questi 3 segni zodiacali nel prossimo weekend estivo

Il primo segno che vedrà girare la fortuna dalla sua parte è sicuramente il Cancro. Questo segno di Acqua non se l’è vista molto bene nei mesi scorsi. Dopo un marzo da dimenticare che ha portato momenti di sconforto, ecco arrivata la rinascita tanto attesa. Finalmente il Cancro può tirare un sospiro di sollievo e raccogliere i frutti di questi mesi di fatica. Dal punto di vista lavorativo sono in arrivo grosse gratificazioni che potrebbero portare all’aumento tanto atteso. In amore ci sono ancora alti e bassi, ma è il momento giusto per pensare a se stessi. Questo momento di rinascita potrebbe portare alla consapevolezza che quella storia che si trascina da tempo è arrivata al capolinea.

Di Aria e di Fuoco i due super favoriti

Passiamo poi alla Bilancia, segno d’Aria che, come aprirà bocca, otterrà tutto quello che desidera. Fascino da vendere e carisma che porteranno a soddisfazioni anche in campo finanziario. È il momento di concludere un affare, magari per la nuova auto o la casa di proprietà. In amore, poi, la persona che hanno adocchiato non potrà resistere al loro fascino travolgente. Per finire, un segno di Fuoco, il Sagittario, che avrà una sorpresa del tutto inaspettata. La proposta del partner potrebbe essere dietro l’angolo per chi è in coppia da diversi anni. I single, invece, vivranno un’estate di fuoco all’insegna dell’avventura che ricorderanno per anni. Chissà che nel bel mezzo della natura selvaggia non si possa incontrare la famosa metà della mela? Tutto è possibile in questa settimana, quindi meglio organizzare subito una gita fuoriporta. Sul piano economico, dopo mesi di sacrifici finalmente verranno raccolti i frutti.

Quindi, ecco che la Luna piena del Cervo porterà gratificazioni e una fortuna sfacciata davvero invidiabile. Trascinati da questo incredibile evento astronomico, le qualità di questi segni verranno amplificate. Quindi, se il carisma è il nostro punto forte, prepariamoci a fare anche una strage di cuori.

Approfondimento

Sono questi i 3 segni più carismatici dello zodiaco che vivranno un’estate travolgente ricca di gratificazioni e una fortuna sfacciata