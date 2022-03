I piccioni sono un gran problema per molti di noi che hanno balconi o terrazzi. Sono particolarmente molesti per il rumoroso tubare ma soprattutto per gli escrementi davvero abbondanti. Soprattutto sembra di combattere una battaglia ad armi impari: più cerchiamo di allontanarli e più si ripresentano sui nostri davanzali. Inoltre se non si pulisce immediatamente e con costanza il guano misto a piume è estremamente nocivo per la nostra salute e quella dei nostri animali domestici. Ecco il motivo per cui è meglio prevenire che curare.

I colombi in primavera, da marzo iniziano la loro stagione riproduttiva e pertanto sarà più frequente che cerchino luoghi dove fare il nido. Se notiamo un volo più assiduo o piumette e bastoncini sul balcone stiamo in allerta. Una volta fatto il nido sarà difficile ma soprattutto crudele eliminarlo in quanto verrà utilizzato per le covate e per i piccoli nati. Siamo quindi previdenti e prepariamo un dissuasore completamente casalingo.

Ecco come allontanare i piccioni che da marzo cercheranno di fare il nido sui balconi grazie a questa idea di riciclo creativo

Ebbene preparare dei dissuasori del tutto casalinghi non è difficile riciclando questo oggetto che dopo aver fatto colazione buttiamo sempre nell’immondizia. Stiamo parlando delle capsule del caffè. Questo imballaggio è veramente ottimo perché è colorato da un lato e argentato dall’altro. Come sappiamo i piccioni non amano gli oggetti riflettenti. Qualsiasi oggetto che muovendosi irradia un bagliore, dissuade i volatili dal posarsi e nidificare.

Come procedere

Conserviamo quindi una ventina o più di capsule di caffè usate. Quando avremo raggiunto il quantitativo necessario procediamo come segue:

prendiamo una capsula e posizioniamola su un piano;

con una pentola o una pirofila schiacciamola: otterremo una specie di ostia metallica, un ovale piatto;

muniamoci di un ditale, di ago e filo di nylon o di lana;

infiliamo l’ago nella capsula. Sarà abbastanza dura quindi aiutiamoci con un ditale. Ora passiamo il filo di lana. Andremo a formare una catena, una ghirlanda colorata con le capsule del caffè. Appendiamo la ghirlanda fra le bacchette della ringhiera del balcone oppure avvolgiamola direttamente sul parapetto.

Il materiale della capsula, illuminato dalla luce rifletterà intensi bagliori che allontaneranno i volatili molesti senza metodi brutali.

Quindi ecco come allontanare i piccioni realizzando un dissuasore con il riciclo creativo.

