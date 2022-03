Corone di fiori primaverili e profumatissimi glicini rampicanti, oltre a rose ed altri preziosi doni di aprile, adorneranno terrazzi, pergolati case e giardini

La primavera cambia il volto del globo terrestre perché in ogni suo angolo viene annunciata. Sono i fiori che la caratterizzano e sono i suoi migliori bigliettini da visita. Infatti, con l’avvicinarsi della stagione primaverile, cambiano i colori degli alberi e della natura. Il tutto, con un’esplosione di colori e profumi. Vediamo, dunque, cosa fiorisce ad aprile e quindi come potremo adornare le nostre case e giardini. Un primo protagonista primaverile è il glicine, fiore stupendo e delicato di colore lilla. Per la sua natura rampicante, è adatto ad adornare pergolati e muri, tingendo di festa le parti esterne della casa. Quindi, grazie alla sua bellezza e maestosità, oltre a decorare, potrà avere anche l’utilità di fare ombra, proteggendoci dalle giornate afose.

I doni di aprile

Altro dono inestimabile di aprile è la camelia, disponibile in diverse varietà di colori. Essa fiorisce negli ultimi giorni di marzo e, per tutta la primavera, incanta con i suoi grandi ed eleganti fiori. I colori sono delicati e talvolta presentano delle sfumature. Può essere coltivata sia in vaso che in terra, per ottenere aiuole fantastiche o per adornare spettacolarmente il nostro balcone. Altro fiore meraviglioso è l’azalea che, quando coltivata in vaso, diventa un tripudio di colori vivaci: rosa, rosso, con sfumature di bianco. Non si dimentichi, però, che essa necessita di frequenti annaffiature nei mesi più caldi.

Tra ciò che fiorisce ad aprile abbiamo, anche, lo strepitoso albero di ciliegio. Difficile non imbattercisi, in quanto esso, insieme ad altri, simboleggia l’inizio della primavera. È ricco di un gran numero di piccoli fiori bianchi, con sfumature tendenti al rosa. Con i rami di ciliegio potremo realizzare corone di fiori primaverili e profumatissime decorazioni per la nostra casa. Accanto al ciliegio abbiamo il mandorlo, che è quello più diffuso tra gli alberi da giardino. Infatti, si adatta facilmente alle condizioni climatiche delle nostre zone dal clima mite. La sua rigogliosa e candida fioritura incanta tutti e porta il buonumore.

Poi, ancora, troviamo la magnolia, coltivabile anche in vasi di grandi dimensioni. Anch’essa, in primavera, si carica di tanti fiori delicati di colore rosa, bianco, viola o con più tonalità insieme. Essa è facile da coltivare ma va innaffiata abbondantemente, quando arriva il caldo. Inoltre, ad aprile incontriamo la nostra delicata e regale regina di sempre: la rosa. Ad essa, inevitabilmente, va riservato uno spazio nel nostro giardino o balcone pensile. Ce ne sono tante varietà che potremo coltivare, adottando solo qualche precauzione. In particolare, è importante eliminare fiori appassiti e foglie secche, annaffiarle frequentemente e concimarle con prodotti specifici.

