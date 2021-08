Non c’è nulla di peggio che dedicare cura e amore alle piante di casa, magari per mesi, per poi trovarle distrutte da qualche sgradito intruso. Infatti, se tanto è il tempo necessario per tirare su un giardino come si deve, ne basta davvero poco per mandarlo in malora. Gli insetti in casa possono arrivare per molteplici ragioni, ma qualunque essa sia, non portano mai buone notizie. Alcuni sono innocui per le piante ma possono essere fastidiosi, come le formiche, altri potrebbero suscitare un profondo senso di ribrezzo. Ulteriori sono mortali per qualsiasi pianta e, perciò, più di blatte e formiche è questo l’insetto letale da eliminare assolutamente da casa e giardino.

Fitofagi nascosti

L’insetto di cui tratteremo appartiene alla famiglia dei fitofagi (mangiatori di piante), a cui appartiene anche la sgradita fazione degli afidi. Stiamo parlando della terribile cocciniglia o coccoidea. Scrivendo di come dire addio all’incubo di formiche da casa e terrazzo con questo rimedio che tutti abbiamo in dispensa, già abbiamo citato questo delinquente. Infatti, questi piccoli insetti, mangiando piante e arbusti, ne succhiano la linfa producendo melata, sostanza di cui le formiche sono ghiotte. In caso di formiche in casa, dunque, sarebbe bene andare a controllare anche le piante interne ed esterne perché potrebbero essere già infestate.

La cocciniglia è un insetto altamente nocivo per le piante in quanto, a causa dei numerosi danni apportati, la indebolisce fino alla morte. Non solo, così come i pidocchi delle piante, anche la cocciniglia è portatrice di patologie e virus che infettano la pianta non abbandonandola più. In particolare, le femmine di cocciniglia sono le più letali, perché succhiano la linfa direttamente dai canali linfatici distruggendoli. Da una piccola colonia, questi insetti possono proliferare molto rapidamente in giro per casa e giardino se non bloccati per tempo. Ma cosa possiamo fare per contrastarli?

Cocciniglia non ti temo

Questi insetti possono riprodursi in fretta in condizioni secche ed asciutte dunque, specialmente nei periodi caldi, è necessario tenere ben umide le piante. Naturalmente non sono fatti sconti per le piante da interno che possono essere aggredite allo stesso modo. Sono davvero piccolissimi e, quindi, di difficile individuazione, al contrario dei loro danni. Piante appassite e foglie gialle sono campanelli d’allarme tanto preoccupanti quanto evidenti. In tal caso è necessario intervenire con pesticidi per salvare la pianta. Troviamo spunti interessanti nei consigli per non vedere mai più odiatissimi pidocchi delle piante con 3 pesticidi naturali fai da te per orto e terrazzo. Infatti, con rimedi assolutamente naturali è possibile tenere alla larga insetti e parassiti di ogni genere.