La cucina è una delle stanze più frequentate della casa. C’è chi la utilizza solamente per sedersi a tavola e mangiare e chi, invece, ama passare del tempo davanti ai fornelli e preparare squisiti manicaretti per tutta la famiglia. Per gli appassionati di cucina è fondamentale avere a disposizione delle materie prime di qualità, ma anche degli utensili e oggetti che aiutano e facilitano il lavoro. Non solo pentole, padelle e tegami dei migliori materiali. Ma anche taglieri, coltelli professionali, mestoli e così via.

Per cuocere perfettamente gli alimenti ed evitare che si attacchino alle pareti della pentola dovremmo usare questo oggetto spesso sottovalutato

Quindi, per cucinare con piacere e senza stress, è importante avere uno spazio organizzato e utilizzare gli utensili giusti. Un oggetto che spesso viene snobbato o lasciato in un cassetto è lo spargifiamma. Parliamo di un attrezzo molto economico che, se utilizzato nel modo corretto, potrebbe diventare un grande alleato in cucina. Ma come si usa?

Lo spargifiamma è un disco in metallo, o dotato di una rete di acciaio, che deve essere posizionato sul fornello a gas. Su di esso, poi, poggeremo la pentola. Potrebbe sembrare un oggetto inutile, ma, in realtà, ha il compito di distribuire uniformemente il calore. In questo modo, gli alimenti non si attaccheranno al fondo e alle pareti della pentola. Otterremo, così, delle pietanze cotte per bene ed eviteremo che il fondo della padella si annerisca e si rovini. Lo spargifiamma è molto utile per le cotture a fuoco lento e che necessitano di molto tempo. Ad esempio, pensiamo alla preparazione del ragù e dei legumi. È un valido alleato soprattutto se si utilizzano dei tegami in terracotta, di ceramica o di vetro.

Qualche altro utile consiglio

Per cuocere perfettamente gli alimenti ed evitare che brucino è, quindi, necessario utilizzare lo spargifiamma. In commercio possiamo scegliere tra vari materiali e modelli. Ghisa, acciaio, alluminio e così via. Abbiamo visto che lo spargifiamma è un oggetto utile da utilizzare durante le cotture lente e che necessitano di tempo. Quindi, non dovremmo usarlo nelle preparazioni veloci e che necessitano di un fuoco molto vivace. Per lavare questo oggetto è necessario utilizzare del semplice detersivo per i piatti. Ma anche il bicarbonato e l’aceto sono utili per eliminare le macchie e renderlo brillante.

