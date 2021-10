Invece di comprare caramelle industriali al supermercato o bonbon cari come gioielli in pasticceria, realizziamo in casa queste straordinarie gelatine alla frutta. Possiamo variarle al gusto di arancia, mandarino, pompelmo ma anche fragola, lampone, pera e mora. Sono gelatine fresche, dunque durano qualche giorno in frigo ma non di più. Però non contengono gli incomprensibili conservanti o i coloranti che vengono invece aggiunti nei prodotti industriali. Le gelatine sono tra i dessert più amati anche dalle persone anziane che non possono più succhiare caramelle troppo dure. Se non vogliamo eccedere con lo zucchero, possiamo realizzarle utilizzando del fruttosio, sicuramente meno calorico. Ecco come realizzarle con l’aiuto della Redazione Cucina di ProiezionidiBorsa.

Caramelle squisite e a tutta polpa

Ecco le straordinarie gelatine all’arancia perfette per i bambini e piene di vitamine. Peliamo un’arancia al vivo della polpa con un coltello liscio e affilato, eliminando bene la buccia e la parte bianca. La buccia dell’arancia non buttiamola via: mettiamola a bagno in una ciotola d’acqua, per un paio di giorni. Cambiando l’acqua periodicamente. Oppure utilizziamola per fare un altro tipo di prodotti. Impariamo a profumare armadio e cassetti con le caramelle arancia e spezie.

Intanto tagliamo a pezzi l’arancia, eliminiamo i semi. Ora frulliamo bene la polpa, poi aggiungiamo una tazza di zucchero bianco macinato finissimo e un foglio di colla di pesce ammollato in un bicchiere d’acqua. Mettiamo a bollire il composto sul fuoco, come se dovessimo avviare una confettura, rimestando bene. A questo punto prendiamo uno stampo rotondo di silicone e versiamolo delicatamente. Possiamo anche utilizzare una pentola antiaderente bassa e molto larga o uno stampo per torte. Il composto deve essere abbastanza denso. Ma non deve risultare alto non più di due centimetri o un dito. Mettiamo a solidificare in frigo per qualche ora. Togliamo il disco di gelatina dalla forma e tagliamola a cubetti. Rotoliamo leggermente i cubetti in un piatto con zucchero bianco finissimo o zucchero al velo.

Vediamo ora come utilizzare le bucce dell’arancia messe precedentemente a bagno. Scoliamo e mettiamo in una pentola con una tazza di zucchero e un po’ d’acqua. Le bucce si ammorbidiranno e cuoceranno nello sciroppo. Dopo dieci minuti, possiamo tirarle fuori e lasciarle sgocciolare su una gratella. Mettiamo del cioccolato fondente in una tazza e passiamolo per un minuto nel microonde. A questo punto tagliamo le scorze d’arancia in tante piccole mezzelune e tuffiamole per metà nella cioccolata. Lasciamo asciugare per mezz’ora sopra la graticola del forno elettrico con sotto su un foglio di carta per forno.

Ora possiamo servire le scorzette al cioccolato e le gelatine su un piatto di portata oppure inserirle una ad una in pirottini di carta scura. Altrimenti possiamo deporli su un vassoio da pasticceria con una velina colorata, per portarli in dono agli amici.