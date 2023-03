È già finita tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? La scioccante verità che nessuno ancora conosceva

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese sembravano davvero innamorati durante il percorso nella casa del Grande Fratello VIP. Ma qualcosa ad oggi sembra essere andata storta. Ecco cosa è successo veramente.

Ci hanno fatto sognare con sguardi, risate, carezze rubate e intese incredibili. E oggi Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini danno la notizia che tra di loro non ha funzionato. Dopo mesi di attesa, da parte non solo dei fan, ma dei due stessi ex concorrenti della casa più spiata di Italia, la loro storia sembra essere già terminata. O, per meglio dire, mai davvero iniziata. Ecco cosa sarebbe successo tra i due.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, una storia che adatto innamorare tantissimi

Appena entrati nella casa del Grande Fratello VIP, Antonino e Ginevra si sono subito riconosciuti. Sin dal primo giorno, infatti, hanno iniziato a ridere, confidarsi, conoscersi e cercarsi. Da lì, è nata un’intesa incredibile, che ha catturato il cuore di milioni di spettatori. E che non ha cessato di esistere neanche dopo la squalifica della stessa di Ginevra, che ha dovuto abbandonare la casa per delle frasi infelici rivolte a Marco Bellavia.

Storia già finita?



Eppure, nonostante la squalifica, Ginevra e Antonino sembravano più legati che mai. Il parrucchiere aveva provato a flirtare con altre donne nella casa, ma pensava sempre e solo a Ginevra. Tanto che quest’ultima è rientrata come ospite nella casa di Cinecittà per trascorrere qualche giorno assieme a lui. Una volta uscito, Antonino aveva dichiarato la volontà di frequentare in modo serio Ginevra. E tra i due sembrava essere sbocciato l’amore. Ma qualcosa ad oggi sembra non essere andato per il verso giusto.

È già finita tra Antonino e Ginevra? Ecco cosa è successo davvero tra i due ex vipponi

Negli ultimi giorni sono uscite delle foto di Antonino Spinalbese in compagnia di Carolina Stramare. La risposta di Ginevra? Una storia Instagram con la didascalia “I don’t need a man”. La risposta di Antonino durante un’intervista ha lasciato tutti di stucco. Il bel parrucchiere, infatti, avrebbe scritto su un post “volto pagina”, specificando che bisogna scegliere con cura la persona da avere al proprio fianco. Insomma, è già finita tra Antonino e Ginevra a quanto pare. O forse, data la situazione, non è mai iniziata.