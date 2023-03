Il migliore aceto balsamico costa poco più di 1 euro: ecco quale prendere al supermercato

Altroconsumo ha stilato una classifica molto accurata dei migliori prodotti di aceto balsamico in commercio. Il migliore è anche incredibilmente economico ed ecco di quale si tratta per una spesa più conveniente.

L’aceto balsamico è entrato nelle preferenze di tantissime persone. Si tratta di un prodotto agrodolce che viene realizzato nelle province di Modena e Reggio Emilia. Ma siamo sicuri di sapere qual è il migliore prodotto in commercio?

Come tutti gli altri prodotti, anche questo ha diverse tipologie e diversi prezzi di esposizione. A gran sorpresa il migliore aceto balsamico costa poco più di 1 euro, quindi, non bisogna lasciarsi sfuggire un prodotto di ottima qualità ed economico da inserire nella spesa.

Il dato ci arriva dai test di laboratorio condotti da Altroconsumo. Dai risultati è scaturita una classifica molto interessante che aiuta i consumatori ad orientarsi meglio negli acquisti di tutti i giorni. In questo modo si possono individuare i prodotti meno costosi e più salutari.

Il migliore aceto balsamico costa poco più di 1 euro: Altroconsumo individua il prodotto ideale per i consumatori

L’aceto di vino ha come ingrediente principale il vino, mentre l’aceto balsamico prevede l’utilizzo del mosto d’uva. Questo viene fatto bollire a fuoco lento e poi fatto raffreddare. Il prodotto sarà poi travasato in bottiglie di legno per favorire la naturale fermentazione.

Ogni anno avviene il travaso di ogni bottiglia in una bottiglia più piccola e così via fino al giusto invecchiamento. Si parla di un periodo che varia dai 12 ai 50 anni ed è naturale che più il periodo è lungo e più il prodotto sarà di qualità.

Secondo le analisi di laboratorio di Altroconsumo, il prodotto migliore considerando il rapporto qualità-prezzo è il seguente: COOP ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP che costa 1,69 € a bottiglia. Poco più di un euro per avere un prodotto con punteggio 75, considerato di buona qualità.

Se non consideriamo, invece, il prezzo, l’organizzazione per i consumatori ha stabilito che il miglior prodotto in assoluto è GIUSEPPE GIUSTI ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP con un punteggio di 84 e un costo di circa 10 € a bottiglia.

Sono informazioni sicuramente preziose per poter fare una scelta più consapevole in base alle proprie esigenze.

Come scegliere il prodotto giusto

La prima cosa da fare quando l’attenzione si posa su un prodotto in uno scaffale del supermercato è leggere l’etichetta. Questa, per legge, deve avere tutte le informazioni essenziali per capire se si tratta di un buon prodotto oppure no.

Per l’aceto balsamico in particolare bisogna guardare l’elenco degli ingredienti. Se figurano mosti cotti e aceto di vino si tratta di un prodotto di buona qualità. Attenzione, invece, alla presenza del caramello responsabile della colorazione caratteristica del prodotto, ma a volte usato al posto del mosto d’uva.

Infine, è molto importante verificare le calorie e gli zuccheri presenti. Non sempre è possibile trovare questi dati, ma è opportuno cercarli perché variano da prodotto a prodotto.