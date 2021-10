Come ogni mese, l’INPS ha comunicato anche per il rateo di novembre, il cedolino della pensione. Questo servizio online consente ai pensionati di verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese sulla pensione e conoscere le eventuali variazioni. Come illustrato nell’articolo “Ecco il nuovo servizio INPS per i pensionati: cedolino della pensione e Certificazione Unica”. Infatti si potrebbero trovare fino a 55 euro a figlio nella pensione di novembre che contiene maggiorazioni e detrazioni come di seguito illustreremo.

Anche per questo mese, per coloro che riscuotono la pensione alle Poste è previsto il pagamento anticipato, che si effettuerà fino al 30 ottobre. Nel caso di riscossione allo sportello, le Poste hanno predisposto un ordine alfabetico, ovvero:

A-B 25 ottobre;

C-D 26 ottobre;

E-K 27 ottobre;

L-O 28 ottobre;

P-R 29 ottobre;

S-Z 30 0ttobre.

Tuttavia, trattandosi di un pagamento anticipato, il diritto alla pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Quindi se dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne chiederà la restituzione.

Ad incidere sulle variazioni del cedolino sono le trattenute fiscali, le operazioni di conguaglio del modello 730, le maggiorazioni degli Assegni del Nucleo Familiare. Nonché per i grandi invalidi, le provvidenze loro attribuite per il 2021.

Fino a 55 euro a figlio nella pensione di novembre che contiene maggiorazioni e detrazioni

Anche questo mese i pensionati pertanto troveranno le trattenute fiscali, ovvero oltre all’IRPEF, si trattengono le addizionali regionali e comunali del 2020. Continua poi l’applicazione della trattenuta, cominciata a marzo 2021, per l’addizionale comunale in acconto per il 2021.

Inoltre laddove le ritenute d’acconto siano state effettuate in misura inferiore, rispetto a quanto dovuto l’INPS procede al recupero in maniera rateizzata dalla pensione mensile.

Ecco a chi spettano le maggiorazioni

Anche per il mese di novembre la pensione risulta maggiorata per gli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare. Queste maggiorazioni si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 su tutte le pensioni per cui è previsto tale diritto. Per i nuclei familiari composti fino a due figli, gli incrementi per ciascun figlio sono di euro 37,50. Mentre per quelli con almeno 3 figli, l’incremento previsto è di euro 55,00 per ciascuno.

Anche per questo mese, è previsto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare che continuerà fino al 31 dicembre 2021.

Infine per i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto d’imposta, sul rateo si potrà trovare un rimborso dell’importo a credito del contribuente. O, in alternativa, una trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

