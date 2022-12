Ecco chi rischierà di perdere la patente per sempre con le novità del Codice della Strada di Salvini

Entro la primavera occorre riformare il Codice della Strada. Questo ciò che sostengono quelli della maggioranza del Governo che adesso stanno pensando di mettere davvero mani a quell’insieme di regole e norme da seguire per poter circolare con i propri veicoli sulle strade italiane. Ma sono modifiche davvero particolare e sicuramente rigide che finiranno per essere molto discusse. Soprattutto quelle che riguardano la patente di guida che adesso analizzeremo. Il neo ministro dei trasporti, Matteo Salvini, punta ad una riduzione dei tempi di una riforma del Codice della Strada di cui però si parla ormai da decenni. E le novità potrebbero essere davvero sostanziali soprattutto quelle che riguardano la patente di guida. E si va ben oltre le modifiche al sistema della patente a punti. Salvini vorrebbe cambiare drasticamente il sistema sanzionatorio, arrivando addirittura a quello che alcuni media hanno definito l’ergastolo della patente. Prestiti 2022

Cosa cambierà adesso Ecco chi rischierà di perdere la patente per sempre se non presta attenzione condizioni delle strade che in inverno tra ghiaccio, nebbia, gelo e acqua, sono peggiori rispetto ai periodi caldi. La sicurezza stradale è ai primi posti nelle priorità del Governo, a tal punto che anche le modifiche al Codice della Strada che il Governo vorrebbe introdurre vanno sempre nella direzione di tutelare i cittadini. Le festività natalizie , le feste, le serate e in alcuni casi i “bagordi” di questo particolare periodo dell’anno, statistiche alla mano, fanno segnare un aumentano a dismisura del rischio di incidenti stradali. Un rischio maggiore dovuto anche alleche in inverno tra ghiaccio, nebbia, gelo e acqua, sono peggiori rispetto ai periodi caldi. La sicurezza stradale è ai primi posti nelle priorità del Governo, a tal punto che anche levanno sempre nella direzione di tutelare i cittadini. Uno dei principali deterrenti che esistono nei confronti dei trasgressori è la sospensione o la revoca della patente in caso di violazioni gravi. Regole già oggi rigide, ma che l’attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti punta ad inasprire. Cosa cambierà adesso

modifiche al Codice della Strada devono diventare realtà. Lo sostiene il leader della Lega Salvini che da Ministro dei Trasporti adesso parte alla carica sulla riforma. Il Codice della Strada necessita di riforme dal momento che è obsoleto e che non viene ritoccato da 30 anni. E per lo spaccato che riguarda la patente di guida, ecco che si parla di modifiche del sistema a punti. Ci vogliono meccanismi che diano Entro la Primavera ledevono diventare realtà. Lo sostiene il leader della Lega Salvini che da Ministro dei Trasporti adesso parte alla carica sulla riforma. Il Codice della Strada necessita di riforme dal momento che è obsoleto e che non viene ritoccato da 30 anni. E per lo spaccato che riguarda la patente di guida, ecco che si parla di modifiche del sistema a punti. Ci vogliono meccanismi che diano un premio agli automobilisti più virtuosi e penalizzino i meno virtuosi. Devono essere inseriti vantaggi per chi ha più di 20 punti accumulati, ed al contrario penalizzazioni per chi ne ha meno di 10.

Ciò che farà discutere però è la revoca definitiva della patente. Chi si rende responsabile di gravi violazioni del Codice o che commette reati collegati al Codice, ecco chi rischierà di perdere la patente per sempre. Oggi in caso di omicidio stradale la patente viene sospesa per un periodo massimo di 4 anni. E la revoca in questi casi scatta solo dopo la sentenza definitiva. Una modifica da introdurre sarebbe quella di aumentare a 10 anni il periodo di sospensione. E revocare la patente senza appello e senza possibilità di essere ripresa per chi è condannato o è acclarato colpevole di una grave violazione.