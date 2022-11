Come funziona l’assicurazione RC auto di Poste Italiane e come vincere anche un monopattino elettrico

La Legge prevede che ogni conducente di un mezzo su strada sia coperto da polizza sulla sua responsabilità civile. Ossia, una protezione che tuteli il contraente dai danni causati a persone o cose. Il mercato delle assicurazioni pullula di offerte varie e in questa sede vedremo nello specifico quella di Poste. Oltretutto, in questo momento l’intermediario ha collegato all’offerta due distinte promozioni.

Sintetizziamo i passaggi chiave dell’offerta, dunque , ecco come funziona l’assicurazione RC auto di Poste Italiane.

Come si articola e funziona l’offerta Poste Guidare Sicuri

La proposta assicurativa distribuita da Poste si compone di due prodotti realizzati da Linear Assicurazioni e Genertel SpA. Essa è dedicata alla copertura assicurativa dell’auto e alla protezione dei familiari che guidano quel mezzo.

Nello specifico, Poste Guidare Sicuri-RCA propone l’opzione guida libera a beneficio di ogni patentato del nucleo familiare. Ancora, la copertura contro i danni involontariamente arrecati dai passeggeri a soggetti terzi non trasportati. Idem per quelli prodotti da un figlio minore non emancipato alla guida all’insaputa o contro la volontà del proprietario del mezzo. Infine, propone soluzioni di tutela verso sinistri generati mentre la patente o il collaudo erano scaduti da non più di 120 giorni.

Le garanzie opzionali previste dall’offerta assicurativa di Poste

Inoltre, l’intermediario rende disponibili altre garanzie opzionali dietro pagamento di un premio aggiuntivo. Il contraente ha così modo di estendere e plasmare il perimetro della tutela contro i rischi che maggiormente teme possano avverarsi.

Ad esempio, troviamo l’assistenza stradale (si pensi all’auto in panne su un percorso extraurbano) o il servizio del dispositivo satellitare. La protezione contro l’avverarsi di imprevisti (perdita di chiave o patente), l’integrità dei cristalli, la copertura furto o incendio. Ancora, la protezione kasko collisione (copre i danni del proprio veicolo quando si è causa del sinistro) o kasko completa (incidenti, urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada).

Ovviamente, vale la raccomandazione di leggere tutte le condizioni contrattuali previste dal proponente, come di qualunque altro intermediario. Serve per comprendere fino in fondo quali sono le garanzie, le limitazioni, le esclusioni, le franchigie etc.

Come funziona l’assicurazione RC auto di Poste Italiane e quali sono le promo oggi attive

Infine, diamo un rapido cenno alle due promo attualmente in vigore e collegate a questo strumento.

La prima è riservata ai clienti BancoPosta e prevede che chi sottoscrive il prodotto entro il 31 dicembre abbia 1 mese gratis di copertura assicurativa. Inoltre, prevede ulteriori scontistiche dedicate e valide per l’intera vita della polizza.

La seconda è il concorso a premi “Guidare Sicuri vincere Green” che mette in palio 119 monopattini elettrici, con estrazione entro il 17 marzo 2023. La partecipazione è riservata chi chiederà e sottoscriverà la polizza RC auto di cui sopra dal 14 novembre al prossimo 31 gennaio. Si potrà partecipare tante volte quante saranno le polizze sottoscritte nel periodo del concorso e che risulteranno attive alla data del 28 febbraio.