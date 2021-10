La tassa regionale automobilistica è un balzello che ogni anno concorre a formare la voce della cosiddette “spese fisse” familiari. Questa tipologia di imposta si applica per il possesso di auto immatricolate in Italia e regolarmente registrate al PRA. Ciascuna Regione, nell’applicazione dell’imposta, ha la facoltà di gestire alcuni aspetti che possono riguardare le esenzioni o riduzioni speciali. Alcune sono molto note, altre invece potrebbero essere meno conosciute ma ugualmente vantaggiose. Ecco chi può ottenere questa importante agevolazione sul bollo auto e risparmiare molti soldi.

Quali agevolazioni spettano agli automobilisti e quali costi aumenteranno a breve

La fine del 2021 e il nuovo anno alle porte portano già alcune novità in campo automobilistico. Una importante riguarda i costi di revisione per l’automobile che nel breve termine peseranno già sulle tasche di molti risparmiatori. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Ecco di quanto aumenterà fare la revisione a queste automobili già a novembre 2021”. A fare da contraltare a simili aumenti, ricordiamo il mini condono fiscale che ha previsto la Legge n. 106/2021 ed interessa anche il bollo auto.

Sappiamo bene che esistono dei casi in cui è possibile beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto. Una agevolazione molto nota è quella che riguarda i titolari di Legge 104. abbiamo illustrato i dettagli nell’approfondimento “I titolari di Legge 104 possono non pagare il bollo auto in questi casi secondo l’Agenzia delle Entrate”. Altre forme di agevolazioni, non vincolate dal possesso della 104, giungono dalle Regioni italiane. Alcune di queste promuovono in maniera autonoma specifiche riduzioni sulla tassa automobilistica.

Ecco chi può ottenere questa importante agevolazione sul bollo auto e risparmiare molti soldi

Uno sconto che gli automobilisti possono ricevere sul pagamento del bollo auto viene dalla Regione Lombardia. Tutti coloro che provvedono ad effettuare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo possono ricevere uno sconto del 15% sull’importo. In buona sostanza è come se si ricevessero quasi due mesi gratis di copertura sul bollo auto. Gli automobilisti che vi possono aderire sono coloro che risultano residenti in Lombardia o iscritti all’A.I.R.E. proprietari di uno o più veicoli o locatari.

L’agevolazione vale anche per coloro che pagano il bollo per conto del proprietario, come genitore, coniuge, figlio o altro. Allo stesso modo il beneficio è valido per le persone giuridiche o pubbliche che risultino titolari di non oltre 50 veicoli. Accedendo al portale, è possibile reperire tutte le informazioni sulle modalità di invio della richiesta che si può compilare in formato digitale o cartaceo. Ottenendo l’autorizzazione, l’automobilista potrà ottenere un considerevole risparmio economico senza dover tenere a mente ogni scadenza periodica.