Arrivano degli aumenti sui costi di gestione e manutenzione della propria auto nella fase finale di quest’anno molto particolare. Chi si appresta ad assolvere quest’obbligo presso la Motorizzazione Civile o un Centro revisioni autorizzato potrebbe trovare una spiacevole sorpresa sul conto. Ecco di quanto aumenterà fare la revisione a queste automobili già da novembre 2021.

Quali costi comporta il possesso di un’automobile

Chi possiede un’automobile sa bene quanto siano onerosi i costi che comporta la manutenzione del proprio veicolo. Ad incidere sul bilancio familiare, infatti, non ci sono solo i costi di consumo del carburante ma molte altre voci connesse. Pagamento del bollo e della polizza assicurativa, sostituzione del treno gomme, olio e filtri sono alcune delle voci principali che interessano i costi per il veicolo. Per non parlare delle impreviste ed inaspettate multe stradali. In alcuni casi, è possibile ricevere sanzioni quando si trasporta nell’autoveicolo il proprio animale domestico senza gli opportuni sistemi di sicurezza. Se si spalmasse l’ammontare di tutte queste voci sull’intero anno, si renderebbe necessario conservare mensilmente nel salvadanaio una quota del proprio stipendio per l’auto.

Fortunatamente, esistono anche delle tecniche molto efficaci per risparmiare sulla spesa ogni giorno ed accumulare un gruzzoletto per la vacanza o una gita in montagna. In un simile scenario si dovrà aggiungere un ulteriore rincaro dei costi di revisione come prevede la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Ecco di quanto aumenterà fare la revisione a queste automobili già da novembre 2021

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha emanato il decreto attuativo con il quale rende applicabile la nuova norma. L’aumento del costo di revisione sarà valido a partire dal prossimo 1° di novembre 2021. Esso è giustificato da un adeguamento alle tariffe ormai bloccate da oltre un decennio. In buona sostanza, l’aumento previsto corrisponde al 22%. Esso si traduce in una maggiorazione di 9,95 euro rispetto al costo della revisione in Motorizzazione passando dai vecchi 45 euro a 54,90 euro. Chi invece si rivolge ad un centro autorizzato affronterà una spesa ancora più alta. In questo caso alla maggiorazione si aggiungono i costi per i diritti di Motorizzazione, l’IVA e il bollettino, pertanto la spesa sfiorerebbe gli 80 euro.

Attenzione perché non tutti i veicoli a motore ed i rimorchi saranno coinvolti in un simile misura. Il decreto ministeriale prevede infatti un Bonus per i veicoli sicuri, ossia per le auto nuove. Tale bonus vale per i primi 3 anni, ossia fino al 2023. È direttamente lo Stato a farsi carico degli oneri nei limiti del finanziamento previsto. Importante sottolineare che il Bonus è valido solo un per un veicolo e per una sola seduta di collaudo. Quindi, nel caso se ne possiedano più di uno, l’agevolazione non è ulteriormente estensibile.

