Il dilemma è eterno e non di facile risoluzione. Infatti, tra chi è il padrone di un cane e chi di un gatto non scorre buon sangue. Al massimo, possiamo trovare un tacito accordo per cui l’uno accetta le ragioni dell’altro senza capirle troppo.

Chi ama il gatto di solito è una persona indipendente, che ama la lettura ma anche le coccole. D’altra parte, i proprietari dei cani sono delle persone che amano l’avventura, le camminate e la natura. Certo, specialmente per i secondi, non potrebbe che essere così, data la necessità fisiologica dei cani di muoversi costantemente e di fare i propri bisogni nei parchi o comunque fuori casa.

Tuttavia, un recente studio ha messo in luce una questione fondamentale. Pare, infatti, che ci siano delle persone più felici delle altre. In particolare, ecco chi è più felice tra chi ha un cane o un gatto secondo la scienza.

Lo studio non ha dubbi

Partiamo da alcune considerazioni generali. Se pensiamo che solo noi esseri umani siamo diversi in carattere e attitudini, ci sbagliamo di grosso. Anche tra gli animali notiamo alcune differenze, che all’interno della stessa razza possono anche essere notevoli. Che il gatto sia più solitario e il cane più chiacchierone è ovvio, ma non generalizziamo troppo. Tuttavia, pare che ci siano alcune tendenze comuni ai proprietari dei cani e altre simili nei padroni dei gatti.

La General Social Survey, organismo americano che si occupa di fare sondaggi e indagini, ha recentemente pubblicato i risultati dei suoi lavori sull’Indipendent. Il verdetto è senza appello e ci dice che i proprietari dei cani sono generalmente più felici e soddisfatti di quelli dei gatti.

In particolare, pare che un americano su tre che abbia un cane è felice, mentre solo il 18% dei padroni dei gatti ha detto la stessa cosa.

Certo, ognuno ha il rapporto che ha costruito con il proprio animale domestico. Tuttavia, la ricerca ha provato a spiegare questi risultati così diversi. Il punto centrale sta proprio nel rapporto diverso che si instaura con i diversi tipi di animali.

Il cane lo possiamo portare da amici, parenti e persino in vacanza. Il gatto invece no, resta molto più spesso da solo a casa. Di conseguenza, il diverso tipo di rapporto che si instaura causa in noi delle diverse percezioni che intaccano diversamente la nostra felicità.

