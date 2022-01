Li conosciamo anche come spaghetti di mezzanotte. Infatti, quando rientriamo a casa tardi la sera e abbiamo fame di solito non abbiamo troppi dubbi. Mettiamo a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo facciamo saltare in una padella dell’aglio tagliato finemente nel nostro olio evo preferito. Aggiungiamo poi il peperoncino e scoliamo la pasta.

Certo, si tratta di un piatto molto veloce, ma può risultare a volte stucchevole. Infatti, se abbiamo poco tempo non dobbiamo necessariamente preparare sempre questo piatto. Ne esistono davvero tanti che possono soddisfare il nostro palato senza consumarci troppo tempo.

Di solito, le preparazioni più brevi sono quelle che necessitano di meno ingredienti. Questo caso conferma la regola generale e, oltre a una padella e una pentola, avremo bisogno essenzialmente di tre ingredienti, più le varie spezie e il sale. Infatti, basta con aglio olio e peperoncino, perché quando abbiamo poco tempo dobbiamo cucinare questa ricetta.

Ingredienti

300 grammi di pasta corta (farfalle, penne rigate, orecchiette o fusilli);

olio extravergine di oliva;

passata di pomodoro;

concentrato di pomodoro, un cucchiaio;

timo;

maggiorana;

una burrata.

Se abbiamo davvero poco tempo, possiamo ottimizzare la preparazione mettendo già a bollire l’acqua per la pasta, mentre prepariamo il sugo.

Nel frattempo, versiamo abbondante olio extravergine di oliva nella nostra padella preferita e accendiamo il fuoco. Quando vediamo che l’olio si scalda, andiamo a versarci abbondante passata di pomodoro e cominciamo a mescolare.

Quando notiamo che la salsa comincia a presentare le bolle, inseriamo un cucchiaino di concentrato di pomodoro e le spezie che preferiamo. Per questa preparazione sono perfette il timo e la maggiorana, a qualsiasi spezia verde va benissimo. Anche la noce moscata ci starebbe bene, basta non esagerare.

Passato il tempo della cottura della pasta andiamo a versarla nel sugo, facendole fare gli ultimi due minuti di cottura in padella. Quando serviamo, tagliamo la nostra burrata e, con l’aiuto di un cucchiaio, creiamo una piccola quenelle che andiamo a servire in cima.

Consigli per l’abbinamento con il vino

Per questa pasta l’abbinamento ideale è un vino piemontese che arriva dalle colline dell’alessandrino. Si tratta di un grande vino bianco, il timorasso, che, con i suoi sentori di cedro e agrumi, andrà a sgrassare divinamente il palato. Consigliato metterlo in frigo dieci minuti prima dell’apertura per gustarlo intorno ai 10-13 gradi.

