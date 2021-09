Nessuno vorrebbe passare per stupido eppure in molti ci riescono. Infatti, se da una parte vorremmo tutti cercare di mostrare la nostra anima più nobile e interessante, può capitare di sbagliare. Soprattutto quando cerchiamo di costruire un personaggio che non siamo, rischiamo di tradire ciò che diciamo con alcune azioni o parole fuori posto. In particolare, cercare di mostrarsi come una persona migliore di chi siamo realmente è controproducente. In primo luogo si tratta di una visione soggettiva, ovvero siamo noi che pensiamo che quella persona che vogliamo mostrare sia meglio di noi. Poi, secondo luogo rischiamo davvero di tradirci. Infatti, attenzione alle 3 cose che facciamo spesso ma che ci fanno passare da stupidi.

Non ascoltare

La prima cosa che ci fa passare da gente che non usa il cervello è sicuramente la nostra mancanza si ascolto. Soprattutto quando il nostro interlocutore ci parla di questioni delicate e personali dobbiamo cercare di prestare la maggiore attenzione che possiamo. Infatti, se per caso la persona con cui stiamo parlando si ferma e ci chiede il nostro parere, non avendolo ascoltato, possiamo fare davvero una magra figura. In alternativa, dovremmo cercare di seguire questo consiglio.

Cercare sempre di assecondare il potere

La seconda cosa da non fare mai è assecondare il potere. Certo, non stiamo parlando di essere o non essere d’accordo con le idee del Governo. Ci riferiamo ad un comportamento molto diffuso, ovvero l’ipocrisia e la falsità. Quando ci troviamo in un gruppo e cerchiamo di dare ragione a chi ci sembra avere il potere, passiamo per stupidi. Non mostriamo alcun carattere e alcuna personalità. Pensiamo di passare per delle persone astute, ma in realtà cadiamo in una grave trappola.

L’ultima cosa da evitare come la peste se non vogliamo passare da gente poco intelligente è dire di aver letto un libro o visto un film quando non è vero. Peggio ancora, esistono delle persone che dicono di conoscere alcune persone che in realtà non hanno mai visto. Ecco, queste piccole bugie che in realtà non ci servono a molto rischiano di farci passare da persone quantomeno insicure. Non è facile mostrare la nostra ignoranza in qualche tema o conoscenza, ma è una cosa perfettamente naturale. Non possiamo conoscere tutto e tutti, e dunque cerchiamo di essere sempre sinceri e andrà tutto bene. Basta passare per stupidi.

