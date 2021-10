Come ci ricorda un vecchio adagio, i cani non sono solo i migliori amici dell’uomo, ma possono anche giovare molto alla sua salute. Infatti, oltre all’ormai famosa pet terapy, i cani ci spingono a uscire e a camminare.

Camminare fa bene, fa benissimo come ricordano i gli esperti dell’OMS. Di solito tutti i cani amano camminare, correre, giocare e divertirsi con noi al parco. Tuttavia, pare che ci siano delle razze che amano maggiormente muoversi e fare chilometri e chilometri con i propri padroni. Infatti, con questi bellissimi cani ideali per il trekking faremo delle passeggiate indimenticabili. Vediamo quali sono.

Partiamo coi cani da pastore

Anche se per camminare non serve alcun addestramento particolare, i cani da pastore sono comunque tra quelli più propensi a imparare cose da noi. Se camminiamo in montagna, i cani da pastore sono perfetti, perché potrebbero rispondere molto bene alle nostre chiamate. Può capitare che il cane, per dispetto o per gioco, si allontani. Di conseguenza, avere un cane che risponde bene ai comandi può rivelarsi vitale. Inoltre, la loro fisico è ideale per gli sforzi. Il naso allungato gli permette di respirare bene e quindi di seguirci senza problemi.

Tra le altre, segnaliamo alcune razze interessanti: pastore tedesco, belga, catalano, scozzese, pastore bianco svizzero e border collie.

Con questi bellissimi cani ideali per il trekking faremo delle passeggiate indimenticabili

Un’altra tipologia molto interessante di razze di cane per camminare sono senza dubbio i segugi. Infatti, i cani da caccia sono abituati a muoversi insieme, a rispettare l’idea di branco. Se volessimo addestrarli incontreremmo qualche difficoltà in più rispetto a quelli da pastore, ma il gioco vale la candela.

Alcune razze di cani che segnaliamo sono il dalmata, il beagle, il segugio polacco e quello tedesco.

Le razze da riporto

Infine, non possiamo non pensare ai cani da riporto. Hanno un ottimo carattere che gli permette di ascoltare i nostri ordini e stare in compagnia. Possiamo trovare il labrador, il cocker, il golden retriever, il cane d’acqua spagnolo e quello portoghese.

Tuttavia, sebbene ci siano queste razze che sembrano più propense a seguirci e a camminare con noi, vorremmo ricordare al Lettore quanto segue.

In primo luogo bisogna sempre pensare che i cani, come anche noi umani, hanno bisogno di allenamento. In secondo luogo, ricordiamoci che, benché siamo i loro padroni, ciò non vuol dire che dobbiamo per forza fargli sempre fare ciò che non vogliono.

Approfondimento

Se amiamo davvero i cani dovremmo evitare di fare questi errori comuni a ottobre.