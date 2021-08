Quando vogliamo abbronzarci meglio mettere all’ombra lo smartphone, anche se non è di ultima generazione. Perché se ci addormentiamo sul lettino e il telefono rimane troppo tempo esposto al Sole, sono guai. Il danno che inavvertitamente gli procuriamo ci costa molto più caro del week-end che abbiamo voluto regalarci per Ferragosto. Più tempo passa e più il danno al dispositivo diventerà irreparabile. Ma in certi casi non tutto è perduto. Ecco che fare se lo smartphone va in tilt per colpo di Sole con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il cellulare bollente si mette a dare i numeri

Uno smartphone investito direttamente dai raggi solari mostrerà danni immediati e soprattutto visibili. In alcuni casi non risponderà ai nostri comandi sullo schermo. In altri casi invece eseguirà dei task in autonomia, anche se non stiamo facendo alcuna pressione con le dita. Se lo smartphone è bollente, togliamolo dal Sole, lasciamo raffreddare bene. Al fresco, ma senza metterlo in frigo, dove subirebbe altri danni per la presenza di umidità. Possiamo solo metterci nelle mani del destino e sperare che si tratti di un prodotto resistente.

Se diventa solo lento siamo fortunati

In alcuni casi il telefono ricomincia a funzionare come prima o quasi. Magari è solo un po’ più lento. In altri casi invece lo smartphone comincia a dare i numeri, ma dopo quindici giorni dal colpo di Sole. Mostrerà dei blackout intermittenti e malfunzionamenti continui. Alla fine, dovremo rassegnarci: non resta che rottamarlo e cambiarlo con un nuovo apparecchio. O oppure con uno smartphone ricondizionato, quando acquistarlo è un affare.

La batteria dello smartphone si inceppa e poi muore

Ecco che fare se lo smartphone va in tilt per colpo di Sole. Anche se lo lasciamo esposto a rovescio, con il display rivolto verso un piano di legno o l’asciugamano da spiaggia, la situazione non cambia. Sarà sempre e solo colpa nostra. La batteria si incepperà se esposta a una temperatura di 25 gradi centigradi. Ma morirà completamente se il telefono esposto al Sole si surriscalderà ancora, superando i 50 gradi di temperatura. Le cellule di litio contenute nella batteria, infatti, si gonfiano e si deteriorano irrimediabilmente.

Non dobbiamo insistere per aprirlo, soprattutto se il telefono è saldato o permette un’apertura del guscio e dell’alloggiamento batterie molto faticoso. Meglio farlo raffreddare e aspettare. Con una esposizione prolungata ad alte temperature, per esempio mentre facciamo il bagno, è chiaro che i danni all’hardware dello smartphone sono appena cominciati. Il Sole cocente potrebbe aver danneggiato il processore e alcuni sensori. Per esempio quelli delicatissimi della fotocamera. Alcuni componenti possono fondere come il formaggio dentro un toast. Mentre altri si scollegheranno tra loro perché saltano le microsaldature interne.