Ecco come realizzare delle pastiglie fai da te per la tua lavastoviglie.

Ormai la lavastoviglie è entrata a far parte delle nostre vite. Troviamo questo elettrodomestico nella maggior parte delle case. Si tratta di un aiuto non indifferente nelle faccende domestiche. Il fatto che lavi piatti e pentole in men che non si dica, ci fa risparmiare tantissimo tempo! Ma, possiamo dirlo, le pastiglie per la lavastoviglie sono piuttosto costose. Per quanto efficienti, spesso le troviamo a dei prezzi esorbitanti! Ecco perché ti stiamo proponendo questo articolo. Con questa tecnica non dovrai più spendere un capitale per il tuo elettrodomestico. Ecco come realizzare delle pastiglie fai da te per la tua lavastoviglie. Le due ricette che troverai in questo articolo sono efficienti e facili da seguire!

Pastiglie di bicarbonato, sale e limone

Per realizzare questo tipo di pastiglie, ti basterà avere degli ingredienti che solitamente tutti possediamo in casa. Prendi una tazza di bicarbonato, una di sale, un bicchiere d’acqua e 3 cucchiai di succo di limone. Mescola assieme tutti gli ingredienti. Per farlo, usa una ciotola abbastanza grande. Quando vedrai il composto diventare piuttosto liquido, fermati e prendi degli stampini per il ghiaccio. Versa qui la miscela e lasciala in posa nel freezer per 24 ore.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Passato questo tempo, le tue pastiglie saranno pronte all’uso!

In alternativa, prova le pastiglie a base di aceto

Questa è un’altra ricetta semplicissima da realizzare. Assicurati di avere 200 g di bicarbonato e di acido citrico in polvere. Ti serviranno anche 100 g di sale, 120 ml di aceto e 25 gocce di olio essenziale al limone.

Mescola acido, sale, aceto e bicarbonato in un’unica ciotola. Quando il composto sarà pronto, aggiungi l’olio essenziale di limone e continua a mescolare. Questo ingrediente regalerà alle tue pastiglie una fragranza buonissima!

Sistema ora la miscela negli stampini per il ghiaccio, proprio come prevede anche la prima ricetta. Dopo 24 ore, anche queste pastiglie saranno pronte!

Ricordati sempre di conservare il tutto in un contenitore coperto. Solo in questo modo funzioneranno! Dunque, ecco come realizzare delle pastiglie fai da te per la tua lavastoviglie. Geniale, vero?