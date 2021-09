La maggior parte di noi ha in casa oggetti che ritiene inutili e che pensa di dover gettare nella spazzatura. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Tutti buttano via i contenitori di plastica rotti senza sapere che è un grandissimo errore perché possiamo riusarli così”, avevamo parlato proprio di questo. Ma di certo i contenitori di plastica non sono gli unici a essere sprecati. Praticamente ognuno di noi, infatti, quando finisce la pasta nella scatola, tende a buttare via quest’ultima, senza sapere che invece potrebbe essere riciclata in modi geniali e creativi. Avevamo già dato qualche idea in “Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle”. E oggi ne abbiamo un’altra che potrebbe catturare la nostra attenzione e, chissà, anche quella dei nostri bambini.

Buttare via le scatole della pasta è pura follia e da oggi scopriremo esattamente il perché

Le scatole di pasta sono onnipresenti nelle case di tutta Italia. Infatti, si tratta di un cibo fortemente consumato da molte famiglie e non è raro trovarne più di una negli scaffali in cucina. Ma dobbiamo ingegnarci e capire come sfruttarle quando l’alimento principe delle nostre tavole al loro interno è terminato. Infatti, buttare via le scatole della pasta è pura follia e da oggi scopriremo esattamente il perché. Il motivo è molto semplice. Con una scatola di pasta ormai vuota potremo creare un’originalissima e utile borsa di cartone, pronta per l’uso quando ne avremo bisogno. Vediamo cosa dobbiamo procurarci per realizzarla e i passaggi da seguire per concludere la nostra piccola creazione.

Ecco come trasformare una semplice scatola di pasta in una carinissima borsa

Per dar vita a questo progetto di riciclo creativo, avremo bisogno di:

una scatola di pasta;

un foglio di carta colorato;

un nastro che si abbini bene al foglio di carta;

colla;

un paio di forbici;

del nastro adesivo.

Prendiamo la scatola e ricopriamola interamente con il foglio di carta scelto, fissandolo all’interno con la colla così che non rimanga alcuno spazio scoperto. Ora, schiacciamo con attenzione i due lati della scatola superiore insieme, così da colmare la distanza e unirli. Su entrambi i lati, all’altezza degli angoli poi, creiamo due fori da cui potremo far passare il nostro nastro. Quest’ultimo, infatti, fungerà da manico. Facciamo passare il filo quindi tra i buchi, chiudendolo con dei nodi. Ed ecco che la nostra piccola borsa di cartone è pronta!

