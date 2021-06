Si sa, l’estate è capace di regalare dei momenti stupendi alle coppie di innamorati. Una cenetta in riva al mare e una passeggiata sulle sabbie dorate al calar del sole sono infatti capaci di dire più di mille parole. Eppure non tutte le spiagge sono uguali. Ce ne sono alcune capaci di regalare dei panorami più belli di altri.

Allora, ecco alcuni dei tramonti sulla spiaggia più belli d’Italia assolutamente da non perdere. Scopriamo subito quali sono.

Scorci di paradiso per momenti veramente indimenticabili

La Toscana è sicuramente famosa per buonissimi vini e per piatti indimenticabili, un po’ meno, purtroppo per le spiagge. Eppure, in questa Regione, tanto famosa nel Mondo, è possibile trovare alcuni piccoli paradisi in cui passare dei momenti indimenticabili.

Tra questi non si può non citare Cala Violina, spiaggia suggestiva immersa nei territori incontaminati della Maremma Toscana. Camminando sulle sue sabbie si potrà scoprire il perché del nome della spiaggia, godendosi inoltre uno stupendo tramonto.

Se al contrario si decidesse di visitare la Sicilia questa estate c’è un piccolo angolo di paradiso che tutte le coppie romantiche non si possono perdere. Parliamo di Aci Trezza, piccolo borgo di mare non lontano da Catania nelle cui vicinanze si trovano le isole dei Ciclopi.

Questo angolo di Sicilia è talmente suggestivo da aver ispirato antichi autori e miti. Sembra, infatti, che questo arcipelago sia legato al mito di Polifemo, ciclope reso immortale dall’Odissea di Omero.

Uno spettacolo che ancora oggi non manca di affascinare i turisti che visitano il piccolo borgo siciliano, soprattutto al calar del sole. Una passeggiata al tramonto con il sole che illumina i faraglioni è infatti uno spettacolo che farà sicuramente felici anche le coppie più romantiche.

