Ecco alcuni consigli per riuscire a svegliarvi presto ed essere produttivi. Studi scientifici dimostrano che alzarsi presto migliora l’umore e aiuta ad essere più attivi e produttivi. Succede a tutti di ritrovarsi almeno una volta nella vita indietro con una scadenza. O senza tempo da dedicare alle cose che amiamo. Se siete studenti universitari, lavoratori, neo-genitori o casalinghi non fa differenza. Abbiamo tutti il diritto di avere più tempo per noi. Ecco alcuni modi per svegliarsi prima e avere il tempo per le nostre passioni.

Ecco alcuni consigli per riuscire a svegliarvi presto ed essere produttivi

Procedere per gradi è sempre meglio, iniziate ad alzarvi ogni giorno venti minuti prima e cercate di andare a dormire al massimo a mezzanotte. Posizionate la sveglia lontana dal letto, questo vi obbligherà ad alzarvi per spegnerla. Cercate di addormentarvi subito. La notte porta consiglio, ma anche pensieri, trovate quindi un modo per arginare le vostre preoccupazioni pensando ad altro. Un ottimo trucchetto può essere creare un sogno da svegli; pensate ad una location che vi fa sentire a vostro agio con un rumore forte di sottofondo, una delle più gettonate è il mare. Chiudete gli occhi e inventate una scena: immaginatevi di passeggiare sulla battigia in compagnia della vostra anima gemella e inventate qualcosa di rilassante, accompagnate il tutto con la respirazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Trovate un motivo per alzarvi, può essere un compito, ma anche più banalmente una ricca colazione.

Una volta che avete spento la sveglia, bagnatevi il viso con acqua fredda e fate un po’ di stretching, questo aiuterà il vostro corpo a rilassarsi ed a sentirsi più attivo.

Se siete studenti ed utilizzate la mattina per approcciarvi ai libri sappiate che questo sarà il momento più proficuo della giornata, quindi cercate di dare il massimo eliminando distrazioni di qualsiasi tipo, soprattutto quelle elettroniche. Se invece siete lavoratori o casalinghe, sfruttate le ore che avete accumulato svegliandovi presto per fare un po’ di sport, una passeggiata o per rilassarvi prima di svolgere qualsiasi compito.

Approfondimento

Come sentirsi più sicuri.