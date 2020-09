Ecco alcuni modi per sentirci più sicuri di noi stessi e affrontare le avversità. Senti di non riuscire a prendere una decisione? Hai paura del futuro? Non credi in te stesso? Ecco alcuni consigli per riuscire a farcela.

‘’Ho sempre provato, ho sempre fallito, non importa, non discutere, prova ancora, fallisci ancora, fallisci meglio’’, aveva detto Samuel Becket.

Nella vita ci troviamo ad affrontare numerose sfide, a volte però ci sentiamo fermi senza una direzione o un obiettivo. La tristezza, l’ansia e la paura sono sentimenti, e come tali non vanno mai sottovalutati. Certo è che possiamo cercare la cosiddetta chiave di volta. Oppure semplicemente un modo per riuscire a superare le difficoltà e le paure che più ci fanno sentire a disagio e inadeguati alla vita.

Ecco alcuni modi per sentirci più sicuri di noi stessi e affrontare le avversità

Vi siete mai guardati allo specchio con disapprovazione? Avete mai pensato: “non sono adatto, non ce la farò, non guarderà mai me”? Se sì, non c’è niente di meglio di provare la tecnica che chiameremo “piccoli passi, grandi obiettivi”. Essa consiste nel prefissarsi una piccola sfida quotidiana che cambierà ogni giorno. Scrivete l’obiettivo del giorno su un taccuino e raggiungetelo, la difficoltà delle sfide dovrà essere sempre maggiore fino a raggiungere un grande traguardo.

Trovate qualcosa che vi appassioni

La seconda tecnica si basa su ciò che amiamo. Se la nostra vita è piena di negatività urge contrastarla. Il miglior modo è quello di trovare un momento della giornata per fare ciò che ci rende felici. L’ultimo trucco consiste nel vivere in modo attivo. Con questo non intendiamo il classico fate sport, muovetevi certo perché non fa mai male. Ma intendiamo dire siate presenti a voi stessi, ascoltatevi e non siate troppo duri. Criticarsi costantemente può sembrare un modo per essere autocritici, ma farlo su ogni cosa porterà solamente ad ansia e insoddisfazione. Siate curiosi invece, e cercate spunti e cose che vi rendano sempre migliori.

