Una torta semplice e golosa è proprio quello che ci vuole per soddisfare la voglia di dolce a casa. Realizzarne una che sappia prenderci per la gola non è complicato e possiamo farlo in poche mosse. Per la ricetta di oggi altrettanto contati saranno gli ingredienti, che potremo reperire facilmente dalla cucina.

Non a caso bastano 3 kiwi per questa torta senza burro, insieme a poco altro. Eppure, sarà la scoperta più bella che potremmo fare per merenda o colazione e la nostra salvezza in caso di emergenza in dispensa. Vediamo dunque come realizzarla e tutto quello che ci servirà per la preparazione.

Un pugno di ingredienti per un dolce da capogiro adatto anche ai più piccoli

Ecco il necessario per dare vita alla nostra golosissima torta fatta in casa (stampo da 24 cm):

3 kiwi maturi;

3 uova;

350 g di farina 00;

200 g di zucchero bianco;

240 ml di latte;

120 ml di olio di semi di girasole;

una bustina di lievito per dolci;

un cucchiaio di vanillina;

sale q.b.;

zucchero a velo per decorare.

Bastano 3 kiwi per questa torta senza burro soffice e profumata, perfetta come idea dell’ultimo minuto

In meno di un’ora dovremmo riuscire a sfornare la nostra magnifica torta, che con l’assenza del burro diventerà leggerissima. Per mettere in pratica la ricetta, dovremo innanzitutto occuparci della frutta.

Sbucciamo i kiwi e tagliamoli in piccoli pezzetti. Mettiamoli per un attimo da parte e proseguiamo con la lavorazione dell’impasto. Sbattiamo velocemente le uova e versiamole in una bacinella. Quindi aggiungiamo lo zucchero e amalgamiamolo bene con le fruste elettriche.

Completiamo l’impasto unendo olio, vanillina, lievito e un pizzico di sale. Infine, aggiungiamo gradualmente anche la farina setacciata, che amalgameremo prima con la forchetta e poi con le fruste. Dopo aver ottenuto il nostro composto denso e omogeneo, potremo inserirvi i pezzetti di kiwi. Mescoliamo tutto per l’ultima volta, poi preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Nel frattempo, ci procuriamo una teglia su cui adagiamo uno strato di burro e una manciata di farina. Vi distribuiamo sopra il composto ai kiwi, quindi inforniamo e facciamo cuocere per 40 minuti. Scaduto il tempo, facciamo la prova dello stecchino per testarne la cottura. Se siamo soddisfatti possiamo finalmente sfornare e servire il dolce freddo con una spolverata di zucchero a velo.

Lettura consigliata

In 10 minuti possiamo preparare queste sfogliatine friabilissime, perfette per gli attacchi di fame e quando il frigo è mezzo vuoto