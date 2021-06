A scuola s’insegna ai giovani a “leggere il mercato” per capire meglio cosa fare da grandi. Si tratta di un invito rivolto ai ragazzi a capire a priori quali sono le professionalità più richieste dal mercato del lavoro.

Questo passaggio, coniugato con le proprie abilità ed aspirazioni personali, darà una decisa marcia in più per riuscire da grandi.

Infatti a questi laureati super ricercati dalle aziende il destino riserverà carriera, una ricca busta paga e mille gratificazioni umane.

La 27° giornata nazionale Orientagiovani indica i laureati super ricercati dalle aziende

Alla recente giornata nazionale Orientagiovani, il vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli, ha toccato un nervo scoperto. Ossia ha evidenziato come “anche in un anno terribile come i 2020, le imprese hanno ricercato e non trovato almeno 110mila profili STEAM”.

Il riferimento è ai giovani studenti dei Scienze, Tecnologia, Engineering, Arte e Matematica. Scendendo nel dettaglio, secondo i dati Excelsior di Unioncamere i profili cercati e non trovati dalle aziende sono stati i seguenti:

a) 8.599 laureati ad indirizzo chimico e farmaceutico;

b) 1.699 diplomati degli ITS delle nuove tecnologie della vita;

c) 31.685 diplomati ITS nelle aree tecnologiche, esclusi i beni culturali e le tecnologie della vita;

d) 41.450 laureati in ingegneria elettronica/informatica e ingegnerie industriali. Tra quest’ultime troviamo meccatronica, navale e aerospazio;

e) 11.611 laureati in indirizzi artstico-umanistici e 4.158 diplomati ITS;

f) 9.900 profili fra le scienze matematiche, fisiche ed informatiche.

Dalla domanda di mercato dipende in parte anche il mix di carriera e busta paga

Questi numeri parlano chiaro, al pari di cento giornate di orientamento messe assieme. Le industrie e le aziende di servizi del settore privato stanno chiedendo questi profili.

I più scettici potrebbero obiettare che si tratti di una “domanda-moda” del momento e stop. Niente di più lontano dalla realtà. Le abilità, le competenze e le preparazioni in ambito STEAM sono il presente e il futuro messi assieme. Saranno il Rinascimento italiano targato 2025, 2030 e 2050.

E da che mondo è mondo, spesso carriera e busta paga ricevono grossi benefici dalle dinamiche del mercato. Chi acquisisce oggi competenze STEAM tra 5-10 anni avrà potenzialmente più aziende che lo cercheranno. Si tratta di un aspetto tutt’altro che marginale!

Cosa dovrebbe fare un giovane studente?

Ovviamente, vale sempre la regola prima che ognuno dovrebbe realizzare i propri sogni, le proprie aspettative professionali.

Poi ricordarsi che un buon percorso scolastico tanto aiuta a fare la differenza. Al riguardo, qui al link illustriamo l’itinerario scolastico che spesso conduce a lavoro, successo e carriera.

Infine coniugare indole e domanda, sogni personali e realtà del mercato. Nessun stravolgimento di se stessi, ma plasmare – se e per quanto – la propria indole a ciò che chiede il mercato del lavoro. Si coniugherebbe una ricca busta paga con il piacere di fare con amore il proprio lavoro.

Ecco perché a questi laureati super ricercati dalle aziende il destino riserverà carriera, una ricca busta paga e mille gratificazioni umane.

Approfondimento

Ecco i 215 fortunati studenti che riceveranno una borsa di studio da 800 a 2.000 euro con ISEE fino a 30mila euro.