Ci sono capi e accessori che più di altri riescono a valorizzare ogni figura. Si tratta di pochi dettagli grazie a cui è impossibile passare inosservate. Fortunatamente esiste uno stile che li racchiude tutti nella sua elegante semplicità. Quindi ecco 7 cose da fare per apparire immediatamente più attraenti e affascinanti agli occhi di tutti in poche e semplici mosse. Basta solo seguire le regole dello stile “Minimal Chic”.

Selezionare pochi capi basici da modernizzare

Questo è lo stile perfetto per apparire più attraenti. Il motivo è che seguendo questa tendenza basterà sfruttare pochi capi dell’armadio per acquistare subito un tocco raffinato e ricercato. La prima cosa da fare è quindi acquistare capi minimal come blazer, semplici T-shirt bianche e jeans che valorizzino il corpo. Poi occorrerà mescolarli tutti.

Puntare su un singolo capo vincente

Una borsa particolare, un paio di stivali o una giacca perfetta e il look sarà sempre impeccabile. Bisogna puntare su un capo con il quale dare alla figura un tocco ricercato sempre mantenendo il look pulito.

Mai sottovalutare l’importanza del monocolore

Canotta bianca, pantalone di lino e semplici sandali alla schiava rappresentano sempre un outfit vincente. Il monocolore sfila la figura e fa sembrare anche più alti.

Puntare sulla scarpa giusta

Le scarpe del momento sono indubbiamente sandali, slingback e mocassini eleganti.

L’accessorio perfetto

Per chi ha la fortuna di riuscire a portare ogni occhiale da sole consigliamo di puntare su grandissimi occhiali neri. Questi danno sempre un tocco di fascino e un’aria misteriosa.

Il trucco che valorizza

Per sembrare più attraenti non bisogna mai esagerare con il trucco. Al contrario un make up leggero e semplice valorizzerà ancor più la bellezza naturale del viso. Suggeriamo di puntare molto sulle ciglia.

I colori che fanno tendenza

Per non sbagliare basta puntare su avorio, terra di Siena, pervinca, testa di moro, color cuoio e sull’immancabile ed elegante nero.

Ecco 7 cose da fare per apparire immediatamente più attraenti e affascinanti agli occhi di tutti in poche e semplici mosse

Insomma questi preziosi consigli servono ad apparire donne super attraenti ma sempre estremamente raffinate. Per chi poi ama i look più freschi e dal tipico stampo parigino ecco qualche consiglio per portare quest’altro straordinario stile del momento.