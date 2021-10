In questi tempi di crisi molte persone e famiglie non riescono più ad arrivare a fine mese. E con il progressivo aumento del costo della vita, diventa praticamente impossibile riuscire a mettere da parte dei soldi. Per questo motivo, è necessario modificare alcune abitudini e cercare di essere più virtuosi, risparmiando il più possibile ed evitando inutili sprechi.

In questo senso, ecco 7 consigli pratici per risparmiare mezzo stipendio al mese, l’ultimo può salvarci anche la vita

Comprare cibo sfuso, pianificare e resistere alle tentazioni

In Italia stanno tornando alla ribalta negozi e supermercati alla spina, dove i clienti acquistano prodotti sfusi senza imballaggi. Ciò consente da una parte di ridurre i rifiuti e dall’altro di risparmiare comprando anche prodotti a km 0.

Si possono acquistare alimenti, come farina, riso, cereali, legumi, frutta secca, olio e vino; ma anche prodotti per la casa come i detersivi.

Un altro importante consiglio è quello di scegliere preventivamente cosa si mangerà durante la settimana successiva. Con questo metodo si potrà non solo risparmiare un mucchio di soldi, ma anche tenere sotto controllo la linea. Infatti, è un ottimo stratagemma utile per frenare l’acquisto di schifezze e per avere una stima della spesa settimanale.

In questo senso, organizzare il menù settimanale, permette anche di stilare delle liste della spesa più rigide. Così facendo è più facile resistere alle tentazioni ed evitare di acquistare cose superflue. Inoltre, possiamo imparare anche come risparmiare centinaia di euro al mese osservando solo questa semplice regola.

Risparmiamo anche in cucina

Il risparmio non deriva solo da ciò che compriamo, ma anche da come cuciniamo e prepariamo le nostre pietanze. In questo senso, cuocere gli alimenti in pentole sovrapposte, o multifunzione, è un buon modo per tagliare i costi delle bollette. Grazie alla cottura simultanea, infatti, non avremo bisogno di accendere più fornelli, risparmiando così un po’ di denaro.

Anche preparare le conserve è un ottimo modo per risparmiare in cucina ed evitare gli sprechi. Infatti, imitando un po’ ciò che facevano le nostre nonne, possiamo imparare a conservare una marea di alimenti. Si va dalla frutta agli ortaggi, dalla verdura alle erbe aromatiche. Ad esempio, risparmieremo molti soldi preparando in casa questo alimento base della cucina mediterranea.

Un’applicazione geniale

La tecnologia, se usata consapevolmente, può essere a volte una grandissima alleata del risparmio.

Esiste una App gratuita davvero formidabile in questo senso, che permette di risparmiare tanti soldi e di evitare gli sprechi alimentari. Stiamo parlando di “Too Good To Go”, un servizio che consente di comprare a prezzi irrisori il cibo rimasto invenduto nei negozi, ristoranti e così via.

Evitare ogni tipo di dipendenza

Quindi, ecco 7 consigli pratici per risparmiare mezzo stipendio al mese, l’ultimo può salvarci anche la vita: evitare di sviluppare dipendenze. Dal fumo di sigarette, fino al gioco d’azzardo, queste pratiche danneggiano non solo le finanze ma anche la salute. Infatti, diciamo basta a quest’abitudine tossica che ci fa perdere un sacco di soldi, e diventeremo subito ricchi sia dentro che fuori.