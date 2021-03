Risparmiare è ormai diventata un’impresa difficile, se non impossibile. Eppure, il principio alla base è molto semplice. Per arrivare a fine mese con un gruzzoletto da parte, basterebbe individuare e tagliare le spese inutili. Oppure, cercare fonti di guadagno più redditizie, che permettano di avere più denaro in entrata che in uscita. Ma è più facile a dirsi che a farsi, vero?

Quest’oggi siamo qui per capire insieme, come risparmiare centinaia di euro al mese osservando solo questa semplice regola.

Analizzare i flussi

Innanzitutto, bisogna fare una premessa. Non si può pretendere di risparmiare soldi se non si cambia prima la mentalità. Pianificare le spese ed i guadagni in maniera sistematica, non deve essere considerata una perdita di tempo. Quindi una volta preso atto di ciò, va capito da dove arrivano i soldi e dove vanno a finire.

Questi dati sono fondamentali per tracciare il denaro, perché spesso spendiamo senza avere accortezza del come, del quando e del perché. A volte, anche usare troppo la carta di credito, ci rende incoscienti davanti a questi meccanismi. È necessario, in questo senso, anche conservare tutti gli scontrini, le ricevute e le fatture.

Bene, definita la parte di analisi dei flussi di denaro in entrata ed in uscita, è il momento di ottimizzare. Questa fase serve per capire come ci stiamo comportando e soprattutto dove stiamo sbagliando. L’obiettivo è sostanzialmente quello di correggere gli errori e prevedere, per quanto possibile, gli imprevisti. Ora siamo pronti per scoprire come risparmiare centinaia di euro al mese osservando solo questa semplice regola.

La regola del 5

Questa regola, che in pochi conoscono, ci metterà davvero a dura prova, ma ci aiuterà sicuramente a risparmiare. Infatti, è un atto estremamente pratico che andrà ad incidere sulle nostre abitudini.

Quando siamo nella fase decisionale, incerti sull’effettuare l’acquisto di un prodotto o meno, dobbiamo porci una semplice domanda. Che è la seguente: “Posso permettermi di acquistare 5 pezzi di questo prodotto?”. Dopo aver valutato le finanze disponibili, se la risposta è sì, possiamo comprarlo senza rimorsi.

Se invece ci si rende conto che comprandone 5, il conto inizierebbe a vacillare, è meglio lasciar perdere.

Questo trucco può sembrare banale, ma nel lungo periodo porterà grandi benefici. A volte è giusto mettere un freno agli acquisti impulsivi ed esser più ragionevoli.