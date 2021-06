In questo articolo consiglieremo qualche rimedio furbo per resistere al caldo afoso di queste giornate senza l’aria condizionata. Semplici idee che ci vengono tramandate anche da popoli lontani che sono abituati a sopravvivere nel deserto.

Ecco 5 trucchi furbi per sopravvivere al caldo e alle notti afose

Di seguito, dunque, illustreremo alcuni accorgimenti furbi per contrastare il caldo e l’afa notturna dell’estate. Dal metodo egiziano alla doccia tiepida, passando per la chiusura di finestre e tapparelle e la gestione ponderata del ventilatore a pale.

Il metodo egiziano

Questo è uno tra i 5 trucchi furbi per sopravvivere al caldo e alle notti afose e consiste nel bagnare sotto all’acqua un lenzuolo. Una volta bagnato centrifughiamolo e mettiamolo sul letto.

Se non desideriamo il contatto diretto con il lenzuolo umido possiamo frapporre un altro lenzuolo. Questo rimedio è particolarmente indicato dove il caldo è secco e crea quindi umidità attorno al corpo.

Doccia tiepida

Quando fa caldo siamo tentati di immergerci in acqua ghiacciata o buttarci sotto una doccia gelida ma non faremmo una cosa geniale! Anzi, il freddo dona un ristoro assolutamente momentaneo

Dopo pochi istanti che abbiamo terminato di lavarci, otterremo la reazione di vasocostrizione. Questa reazione verrà compensata da un aumento del battito cardiaco, più sangue in circolo e conseguente aumento della sudorazione. Ossia saremo tornati alla situazione pre-doccia.

Chiudere tutte le finestre e le persiane

Nei momenti di picco delle ore più calde, meglio chiudersi in casa e sigillare finestre e tapparelle. In questo caso il luogo più fresco è proprio la nostra casa e dobbiamo proteggerla dalla calura esterna.

Quindi, fino a quando il sole non sarà tramontato e continuerà a puntare sulla nostra abitazione, isoliamo la casa il più possibile.

Ventilazione incrociata nelle ore serali

Il sole è tramontato? Bene, apriamo la finestra e posizioniamoci davanti il ventilatore con le pale rivolte verso la stanza.

Questo espediente aiuta a far entrare più aria fresca in casa. Se possiamo, apriamo la porta, o un’altra finestra, sul lato opposto.

Se non possiamo fare corrente, posizioniamo un secondo ventilatore esattamente dirimpetto al primo sull’altro lato della stanza. Questo creerà una corrente artificiale. In questo caso meglio non esser presenti nella stanza evitando i colpi d’aria e i dolori articolari.

Cuscino in frigorifero o nel congelatore

Mettere la biancheria da letto nel congelatore, aiuta a mantenersi freschi almeno nel momento in cui entriamo in contatto con il letto.

Una buona alternativa è realizzare un cuscino pieno di riso.

Riempiamo una federa 40x 40 di riso o orzo, mettiamolo in freezer e prima di andare a letto estraiamolo.

Il riso conserverà a lungo, per molte ore, la sensazione di frescura.

Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa ci consiglia cosa bere per mantenerci costantemente idratati.