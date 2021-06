È davvero difficile resistere alle temperature calde che sono arrivate in questi giorni nel nostro Paese. In questi momenti il nostro corpo inizia a perdere più liquidi, ed è giusto idratarsi e dissetarsi nel modo più corretto e regolare possibile.

Perdendo liquidi, perdiamo anche le forze necessarie per affrontare le attività quotidiane. Se non vogliamo che questo accada, dovremmo bere tanta acqua.

Rinfreschiamoci e attenuiamo la sete con le 3 bevande più fresche dell’estate perfette per combattere il caldo e ritrovare un po’ di sollievo

Forse, però, per qualcuno bere solo acqua è noioso. Ecco perché dovremmo trovare dei modi per rendere gustosa anche la normale acqua della bottiglietta.

Come? Con le bevande che troveremo di seguito! Sono 3 idee dissetanti e gustose grazie a cui non ci dimenticheremo più la bottiglietta a casa! Scopriamole insieme.

Acqua al cetriolo

Il cetriolo è un ortaggio notoriamente rinfrescante e dissetante. Basterà lavare e tagliare il cetriolo a rondelle, e lasciare le fettine a riposo in una caraffa di 2 litri d’acqua.

Dopo circa un’ora, potremo sorseggiare una fantastica bevanda molto depurativa.

Questa idea è perfetta anche per prevenire la cellulite e il gonfiore tipico del periodo mestruale.

Inoltre aiuta a perdere peso e a liberarci dalle tossine accumulate nel corpo.

Acqua alla menta

La menta è la pianta aromatica della freschezza per eccellenza. Anche questa preparazione è semplicissima.

Laviamo le foglie di menta e mettiamole in ammollo in una caraffa con 1 o 2 litri d’acqua fredda. Questo lo decideremo in base a quanta vorremo prepararne.

Dopo un’ora circa, ecco pronta la nostra bevanda aromatizzata alla menta!

Acqua di cocco

Questa bevanda la troviamo già pronta al supermercato. L’acqua di cocco ha pochissimi grassi e una buona concentrazione di sali minerali. Contiene vitamine, ferro, calcio, magnesio e potassio ed è adatta proprio a tutti.

Contribuisce a proteggere la salute cardiovascolare e aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Inoltre è un valido aiuto anche per chi soffre di problemi digestivi, poiché contiene enzimi utili per digerire gli alimenti.

Ecco perché dovremmo prendere in considerazione queste bevande estive. Rinfreschiamoci e attenuiamo la sete con le 3 bevande più fresche dell’estate perfette per combattere il caldo e ritrovare un po’ di sollievo.

