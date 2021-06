Spesso alla parola “Sardegna” la mente vola subito alla costa nord-orientale dell’isola. Cioè a quel tratto di costa che va sotto il nome di Costa Smeralda, e non a caso.

Il tratto di mare in quell’area, infatti, è dir poco suggestivo e senza eguali. Non solo per il mare e per la spiaggia e la natura circostante, ma anche per la movida e i locali notturni.

Ma le bellezze dell’isola vanno ben aldilà di questa specifica e rinomata zona. Al riguardo, ecco 5 mete da favola per andare in vacanza in Sardegna senza spendere un capitale e diverse dalla Costa Smeralda.

Il versante Est dell’isola per andare in vacanza

L’essere un’isola pone la Sardegna nella posizione di poter essere visitata a 360°. Quindi basterebbe scegliere delle località meno frequentate per vivere comunque posti straordinari e suggestivi, ma non costosissimi.

Sul versante Est dell’isola si segnalano ad esempio le località e le spiagge site in prossimità dell’Isola Tavolara, pochi km a sud di Olbia. E proseguendo per altri km verso sud s’incontreranno le spiagge di San Teodoro, Budoni e la marina di Orosei.

Ma anche una tappa alle vicine Cala Gonone e Cala Luna (con le Grotte del Bue Marino a metà strada tra le due località) ripagherebbe con gli interessi la scelta fatta.

Il versante Ovest riserva altre mete da favola che hanno poco da invidiare alla Costa Smeralda

Parimenti interessante è il versante nord-occidentale della Sardegna, dove si possono individuare due possibili macro-aree.

A Nord, il riferimento è praticamente alle spiagge site ad ovest di Santa Teresa di Gallura. Qui infatti s’incontrano le bellissime spiagge di Costa Paradiso, Portobello e Badesi, quest’ultima detta anche la California del Nord Sardegna.

Invece, sul tratto nord-orientale isolano il principale luogo più attrattivo è Alghero con le sue coste. E questo anche per una questione di mezzi di trasporto; si pensi ad esempio al vicino aeroporto.

Da Alghero fino a Bosa (un pò di km verso Sud), si aprirà un panorama mozzafiato fatto di coste selvagge e incontaminate.

A Sud dell’isola

Infine, muovendo da Cagliari si individuano almeno altre due possibili destinazioni. Ad Est del capoluogo di Regione, troviamo infatti le vicine spiagge di Villasimius, Costa Rei e Carbonara.

Invertendo direzione, invece, s’incontrano spiagge uniche da Pula in poi, risalendo almeno fino alle Isole di Sant’Antioco e San Pietro. Un susseguirsi di cale, spiagge e luoghi suggestivi da rientrare appieno tra le località da favola dell’isola.

Ricapitolando, ecco 5 mete da favola per andare in vacanza in Sardegna senza spendere un capitale e diverse dalla Costa Smeralda.

