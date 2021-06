Le tazze in una casa son sempre moltissime. Piccole e grandi e adatte a tutti gli usi. Sono spesso regali di Natale e buttarle quando si rompono dispiace. Poi arriva il giorno che si scheggiano e allora si deve prendere una decisione. Ci si deve proprio separare dai regali simbolici di qualche Natale che magari ci ricorda qualcosa? Come sempre non è tutto perduto se si utilizzerà la fantasia. Infatti, ecco perché non butteremo più questi oggetti che abbiamo in casa dopo aver visto questi modi soddisfacenti e creativi per riutilizzarli.

Piantine in tazza

In un giorno di massima creatività si può riempire una tazza con un po’ di terra con un seme che si preferisce e disporla dove c’è tanta luce. Ad esempio sui davanzali delle finestre. Dopo poco una piccola piantina spunterà e la nostra tazza vecchia sarà diventata un oggetto niente male. Non innaffiare troppo perché la tazza non possiede fori per un buon drenaggio.

Bellissimi portacandele

Potremo togliere quei candelabri arrugginiti sparsi per casa e usare le tazze per questo scopo. Come si fa? Lasciare sciogliere della cera all’interno della tazza e aggiungere uno stoppino. Si può scegliere la cera profumata così oltre a fare un bell’oggetto da guardare profumerà tutta la casa. Anche i colori della cera si possono scegliere così da sbizzarrirsi anche con i colori da usare.

La fantasia dei bimbi

Le tazze possono essere usate come gioco da dare ai bambini e lasciare che esprimano la loro creatività. Se gli permetteremo di colorarle con pittura acrilica trascorreranno davvero un pomeriggio divertente. E saranno soddisfatti della loro creazione artistica.

In ultimo si può scegliere una tazza per riempirla di caramelle o cioccolatini e fare un regalo. Ovviamente in questo caso dobbiamo assicurarci che la tazza sia scheggiata solo all’interno dove posizioneremo un pezzo di carta adesiva. Il consiglio è di usare una carta di stoffa per avvolgerla. Per rendere la confezione ancora più spiritosa.