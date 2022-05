La stanza da bagno deve essere concepita come luogo di relax e benessere. Molti di noi se avessero lo spazio adeguato ricreerebbero una sorta di SPA tra le mura domestiche. Tuttavia gli spazi può capitare che siano limitati, specialmente nelle abitazioni cittadine.

Negli appartamenti si possono trovare piccoli bagni ciechi, rettangolari, con doccia o senza. Sono stanze che lasciano spesso interdetti su come arredarle sfruttando al meglio ogni angolo.

Oltre a sanitari e arredi è molto importante la scelta delle piastrelle di rivestimento.

Ecco 5 idee su come arredare e rivestire un bagno piccolo e rettangolare scegliendo piastrelle bellissime e facendolo sembrare più spazioso

Innanzitutto bisogna valutare l’utilizzo del bagno. Si dovrà procedere diversamente a seconda che si tratti di un secondo bagno, di un bagno di servizio oppure un bagno all’interno di una camera da letto.

Nel caso di bagno piccolo si devono scegliere piastrelle grandi almeno 15×60 centimetri. Attenzione però a non superare i 60×60 centimetri perché diventerebbero troppo ampie e si rischierebbe di doverle tagliare perdendo il risultato di allargamento visivo degli spazi. Devono essere inoltre posate con fughe il più sottili possibile. Si eviterà così un effetto “rete da pesca” dovuto ad eccessiva boiacca, fastidioso per un ambiente così stretto.

Si può anche optare per un mix tra piastrelle grandi e piccole. In questo caso però sarà bene utilizzare quelle più grandi e creare delle piccole interruzioni con le più piccole.

Il colore delle piastrelle deve essere abbinato allo stile della camera se si tratta di un bagno all’interno della stanza da letto. Se invece si deve rivestire un bagno per gli ospiti ci si potrà sbizzarrire maggiormente. In ogni caso i colori da preferire sono bianco, avorio, beige e sabbia.

La doccia dovrebbe essere a filo pavimento ed essere chiusa da vetri trasparenti. L’opacità del box restringerebbe ulteriormente lo spazio visivo.

I sanitari andrebbero scelti rigorosamente sospesi.

Un occhio al risparmio in occasione della ristrutturazione

I sanitari sospesi sono un’ottima scelta soprattutto per agevolare la pulizia di spazi ridotti. Si potrebbe scegliere un WC senza brida come quelli di cui abbiamo parlato in un articolo precedente. Questi sanitari consentono un risparmio di acqua considerevole donando un aspetto moderno al bagno.

Bisogna inseguire insomma un effetto minimal. È opportuno evitare di riempire il bagno con suppellettili inutili o tenendo troppi prodotti in vista.

Sono consigliabili delle piccole piante. Le tipologie tra cui scegliere devono essere adattabili ad un ambiente umido e caldo. Dunque si possono posizionare piante di aloe vera, begonia, bambù nano e orchidee.

Ultimo consiglio ma non in ordine di importanza riguarda l’illuminazione. Si possono scegliere appliques a parete o sospese da posizionare accanto allo specchio. Le luci più adatte sono quelle a led perché non si riscaldano e sono resistenti all’umidità. È importante che siano schermate per non accecare specialmente davanti allo specchio. Si possono anche scegliere dei faretti incassati nel controsoffitto oppure nel pavimento accanto alla doccia.

Quindi ecco 5 idee su come arredare e rendere accogliente e moderno anche un piccolo bagno.

