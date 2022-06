Tra qualche settimana possiamo già dire addio alla primavera ed accogliere finalmente la stagione estiva. Ad attenderci ci saranno giornate lunghe, calde e soleggiate, durante le quali possiamo concederci anche un po’ di relax. In questo periodo, però, come ben sappiamo, è molto importante fare attenzione alle alte temperature e prendere le giuste precauzioni. Ciò vale non solo per noi stessi, ma anche per le piante che andremo a coltivare nei nostri spazi esterni. Anch’esse, infatti, potrebbero soffrire tantissimo il caldo estivo ed è importante, quindi, saperle proteggere. In alternativa, però, si potrebbero anche coltivare delle piante che, per loro natura, sono molto resistenti alle condizioni climatiche estive. In questo articolo ne vedremo 3 in particolare che abbiamo scelto tra le più belle e colorate della stagione.

Una pianta veramente elegante e profumata

Tra le migliori piante da avere sul balcone o in giardino in questo periodo troviamo sicuramente le gazanie. Si tratta di piante erbacee perenni, appartenenti alla famiglia delle Composite, che fioriscono da maggio inoltrato e per tutta l’estate. Esse sono composte da foglie allungate e verdi, con margini dentellati e ricoperti da una morbida peluria. Agli apici degli steli si sviluppano dei fiori simili a margherite, molto appariscenti e colorati, che si chiudono dopo il tramonto. Oltre ad essere molto belle esteticamente, le gazanie sono anche semplici da coltivare e gestire. Infatti, esse andrebbero annaffiate regolarmente soltanto in estate, soprattutto durante lunghi periodi di siccità. Infine, queste sono piante che prediligono luoghi caldi e soleggiati e terreni ben drenati composti da terra, sabbia e torba.

Ecco 3 splendide piante da affiancare a orchidee e gerani per rendere balconi, giardini e aiuole delle vere giostre di colori

Un’altra pianta appartenente alla famiglia delle Composite, e perfetta per adornare aiuole e giardini rocciosi, è la sanvitalia. Si tratta di una pianta dal portamento strisciante, composta da steli ramificati, verdi e lunghi 15 cm. Da questi si sviluppano ai bordi delle foglioline lanceolate e, agli apici, dei bellissimi fiori anch’essi molto simili a margherite, solitamente di colore giallo. La fioritura è abbondante durante tutta l’estate, ma a patto che si rispettino alcune regole. La sanvitalia, infatti, è una pianta che ha bisogno di luoghi luminosi e soleggiati, anche se non teme molto il freddo. Inoltre, necessita di annaffiature regolari e di terreni a medio impasto, sabbiosi e ben drenati. Tuttavia, bisognerebbe prestare attenzione a coltivare la sanvitalia, poiché anch’essa fa parte della lunga lista di piante velenose per gli uomini e gli animali.

Concludiamo questo elenco di piante estive con il nasturzio nano, una pianta di origini sudamericane, ideale per abbellire giardini, aiuole, terrazzi e balconi. Si tratta di una specie molto particolare, che fiorisce in continuazione dall’estate fino ad autunno inoltrato, con fiori e foglie che emanano un profumo inebriante. Infine, predilige terreni abbastanza umidi, ben drenati e fertili, esposti possibilmente in pieno sole, e da annaffiare con una certa regolarità, soprattutto durante l’estate. Quindi, ecco 3 splendide piante da coltivare assolutamente per fare invidia anche ai vicini più curiosi.

