L’estate è ormai arrivata e può capitare che la sera arrivi qualche piccola voglia di dolce. Certo, l’ansia per la prova costume dovrebbe dissuadere, ma un lieve sgarro ogni tanto fa bene all’umore e risolleva anche dall’afa e dal caldo. Di mettersi a spignattare e accendere il forno, neanche a dirlo! È uno degli elettrodomestici che consuma di più in casa e con questa crisi non è certo una buona idea accenderlo.

Come fare per togliersi lo sfizio di una torta leggera e facile da preparare per dopo cena non solo pensando a gelati e dolci al cucchiaio? Ebbene, la risposta c’è e oggi ci penseremo noi a fornirla alle lettrici più affezionate. Con poca fatica, pochissimi ingredienti – pensare che bastano solo banane, uova e latte – e neanche mezz’ora, sarà tutto pronto. E senza accendere neanche il forno! Sembra quasi una magia, ma è la ricetta di una freschissima e gustosissima banana cake. Dunque, Non solo il rotolo alla Nutella per accontentare tutti in un lampo.

Ecco gli ingredienti

2 banane;

2 uova;

200 ml di latte fresco;

50 g di zucchero;

5g di sale;

200 g di farina 00 non auto lievitante;

2 cucchiai d’olio d’oliva.

Non solo il rotolo alla Nutella ma questo dolce facile e veloce senza forno con pochi ingredienti sarà perfetto per il dopo cena

Questo, invece, il procedimento. In una padella ampia, spargere lo zucchero uniformemente. Pelare e pulire le banane e tagliarle a rondelle di uguale misura. In una terrina rompere le uova senza separarle dal tuorlo e aggiungere un cucchiaino di sale e uno di zucchero. Montare le uova con una frusta per far amalgamare bene. Unire il latte fresco e mescolare il composto uniformemente. Aggiungere la farina e continuare ad amalgamare con attenzione evitando la formazione di grumi e creando così una pastella semi liquida. Aggiungere 2 cucchiai di olio e continuare ad amalgamare per ottenere un composto uniforme.

Posizionare le banane a rondelle a faccia in giù, sullo zucchero precedentemente disposto in padella. Versare il composto ottenuto con uova, latte e farina sulle banane fino a coprirle completamente. Porre la padella sul fuoco e coprire con il coperchio. Il dolce deve cuocersi con il vapore per circa 15 minuti, fino a raggiungere una consistenza morbida, quasi gommosa, simile a una frittata o a un pancake. Aiutandosi con un piatto, girare il dolce, oliare leggermente la padella e cuocere anche dall’altro lato per altri 5 minuti circa. Una volta completata la cottura, affettare e servire tiepido o freddo, con una spolverata di zucchero a velo.

