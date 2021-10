Nell’ultimo periodo il trucco sugli occhi si è fatto sempre più audace. Portando la mascherina tutta l’attenzione si focalizza sugli occhi, è un dato di fatto. Sopracciglia ben pettinate, sguardo profondo e occhi da cerbiatta. La linea di eyeliner è davvero indispensabile per completare un make up di tendenza.

Siamo abituate a disegnare la classica linea nera, con una codina lunga e definita. Anche se delle volte la precisione non è proprio il nostro forte, esiste uno stratagemma molto efficace. Ne abbiamo parlato in questo precedente articolo “Ecco la nuova tendenza che stanno seguendo tutti per applicare l’eyeliner senza sbagliare”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Pochissimi lo sanno ma per non spendere soldi in eyeliner colorato basta questo formidabile trucco

Il trend del momento però si è spostato dai classici colori nero o marrone a degli eyeliner più fluo. Una gamma di colori infinita dai toni più forti e accesi. Sul red carpet, sulle passerelle e nelle riviste di moda ecco che fanno la comparsa gli eyeliner colorati. Make up più basici con solo una linea super accentuata e colorata, ma anche smokey eyes intensi e particolari.

Vorremmo provare tutti i colori disponibili, ma anche scegliendo un brand più economico la spesa è consistente. Come fare allora? Ecco un pratico trucco per avere una gamma infinita di eyeliner colorati praticamente a costo zero.

Idee make up

Se siamo amanti del make up di sicuro possediamo una o più palette di ombretti. Anche le più classiche all’interno contengono qualche colore più particolare come il blu o il verde. Se non ne abbiamo basterà procurarsene una dai colori freddi e accesi. Per trasformare l’ombretto in eyeliner avremo bisogno solo di due cose, lo spray fissante e un pennellino dalla punta fina. Possiamo anche utilizzare il pennellino di un vecchio eyeliner dopo averlo pulito con cura.

Prendiamo la palette, scegliamo il colore da usare e spruzziamo sulla cialda un po’ di spray fissante. Abbondiamo con 3 o 4 spruzzi, infatti alcune cialde sono più pressate di altre. Ora con il pennellino preleviamo un po’ di prodotto, senza esagerare perché possiamo sempre ripetere il passaggio. Ora non ci resta che disegnare la nostra linea di eyeliner e prelevare altro prodotto se serve. Finiamo con una generosa passata di mascara facendo attenzione a non macchiarci e siamo pronte per conquistare tutti.

Quindi, ecco che in pochissimi lo sanno ma per non spendere soldi in eyeliner colorato basta questo formidabile trucco. Ora che sappiamo come creare eyeliner diversi con l’utilizzo di una sola palette possiamo sbizzarrirci come vogliamo. Creiamo trucchi incredibili e sfoggiamoli con stile. L’unico appunto da fare è quello di scegliere ombretti ben pigmentati. Se non c’è abbastanza pigmento, quindi non sono molto intensi già come ombretti, difficilmente saranno carichi di colore.

Approfondimento

Ecco qualche piccolo trucco per recuperare l’eyeliner secco