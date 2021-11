Sperimentare piatti e ricette in cucina, per molti di noi, è un vero e proprio piacere. Lasciar fluire la propria creatività ai fornelli, infatti, rende sicuramente allegri e riesce in qualche modo ad allontanare le preoccupazioni quotidiane che affliggono molti di noi. Se volessimo provare un piatto davvero unico e particolare, potremmo seguire la ricetta che abbiamo consigliato in questo nostro precedente articolo. Oggi vogliamo spiegarne un’altra che certamente catturerà l’attenzione di tanti, soprattutto per il suo gusto e le sue proprietà nutrienti.

Questo gustoso secondo piatto ricco di proteine potrebbe far bene a cuore e muscoli deliziando il nostro palato

Oggi vogliamo presentare un secondo piatto davvero gustoso, perfetto per le serate da passare in compagnia di famiglia e amici. L’ingrediente principale, in questo caso, sarà proprio l’agnello, unito a lattuga, aneto, cipolla e limone. La cosa buona è che questo gustoso secondo piatto ricco di proteine potrebbe far bene a cuore e muscoli deliziando il nostro palato. Come sottolineano gli esperti, infatti, la carne di agnello ha davvero diverse proprietà benefiche per il nostro organismo. Partiamo con il dire che si tratta di un alimento ricco di proteine, e questo aspetto potrebbe interessare sicuramente molte persone. Inoltre, nell’agnello ritroviamo il potassio che potrebbe aiutare la salute del nostro cuore e dei nostri muscoli (ovviamente accompagnato da una dieta specifica consigliata da un medico e da alcune azioni quotidiane).

Ecco un’idea per preparare un delizioso agnello con aroma di aneto

Abbiamo visto, quindi, alcuni nutrienti della carne di agnello mentre, delle proprietà dell’aneto, avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo. Per prima cosa, procuriamoci i seguenti ingredienti:

1 kg di agnello;

2 lattughe grandi;

1 mazzo di aneto;

2 limoni;

sale;

200 gr di cipolla.

Il primo passo sarà quello di tagliare la carne in medie porzioni, per poi metterla in una pentola assieme alla cipolla. Tutto questo dopo aver lavato entrambi gli ingredienti. Aggiungiamo l’acqua e aspettiamo che evapori su fuoco lento, per poi aggiungere il nostro mazzetto di aneto e un pizzico di sale. Quando la carne sarà cotta al punto giusto, mostrando un colore bianco, aggiungiamo due bicchieri di acqua. Nell’attesa, tagliamo la lattuga dopo averla lavata e mettiamo anch’essa in un pentolino pieno d’acqua sul fornello per circa 3 minuti. Nel momento in cui vedremo la carne cotta, potremo farla scottare assieme alla lattuga appena cucinata. Impiattiamo e ricopriamo il tutto con della salsa di limone.

