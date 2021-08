Il limone è uno degli agrumi più diffusi ed apprezzati al Mondo. Per questo motivo, tantissime persone ne stanno coltivando una pianta in giardino, o in vaso, nonostante siano necessarie molte attenzioni e tanta pazienza.

Un aspetto su cui bisogna investire parecchio tempo ed energie, è la lotta a malattie fungine e parassiti.

In questo articolo, concentreremo l’attenzione su uno di questi problemi, davvero molto comune, e vedremo come risolverlo. Infatti, ecco 3 rimedi infallibili per debellare questa terrificante peste nera dalle piante di limone.

Un problema da non sottovalutare

Una delle malattie fungine più comuni della pianta di limone è la cosiddetta fumaggine. Questa è una fito-patologia secondaria, che si diffonde a seguito dell’attacco di altri parassiti, come ad esempio gli afidi.

In realtà, “basta 1 solo ingrediente per scacciare afidi e formiche dalle nostre piante di limone”.

Questi parassiti, producono infatti la cosiddetta melata, una sostanza zuccherina che, a sua volta, favorisce il proliferare di altre malattie.

La fumaggine, inizialmente, ha una consistenza polverosa, ma col passare del tempo e trovando spazio per la diffusione, diventa una vera e propria crosta nera.

Essa colpisce l’apparato fogliare, rami ed addirittura i frutti nei casi più gravi.

Questa patina nera, solitamente, non causa danni diretti alle piante. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe limitare notevolmente l’attività di fotosintesi.

Come si forma la fumaggine e come prevenirla

La fumaggine, come abbiamo appena visto, compare a causa della presenza di altri parassiti che ne facilitano la diffusione. In realtà ci potrebbero essere altre cause contingenti.

Fra queste, vi è ad esempio un’irrigazione troppo abbondante, dalla quale potrebbe scaturire un’eccessiva umidità ambientale. Oppure, a causa di potature fatte male, o non effettuate affatto; o ancora, a causa dell’utilizzo errato di concimi e pesticidi chimici.

Quindi per prevenire la fumaggine sono necessarie potature equilibrate ed effettuate nelle giuste tempistiche, per consentire una corretta areazione della vegetazione.

Ed inoltre, bisogna irrigare in maniera oculata e fertilizzare il terreno con i giusti concimi naturali.

Quindi, ecco 3 rimedi infallibili per debellare questa terrificante peste nera dalle piante di limone

Per debellare la fumaggine esistono vari rimedi naturali abbastanza efficaci.

Il primo rimedio consiste in una miscela di acqua e sapone di Marsiglia (15 grammi per ogni litro di acqua).

Una volta realizzata, basterà irrorare con uno spruzzino i rami e il tronco. Mentre per foglie e frutti sarebbe più indicato un mix di acqua e bicarbonato, strofinando delicatamente con uno spazzolino.

Un altro rimedio, consiste nel far macerare 10 piante di ortica fresca in 5 litri di acqua, per almeno due settimane. Dopo di che, il liquido andrà filtrato ed inserito all’interno dei flaconi, diluendo per metà con dell’acqua.

Se questi stratagemmi non dovessero funzionare, bisogna trattare la pianta con del fungicida rameico.