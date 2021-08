La macchina dei pagamenti dell’Ente di Previdenza non si fermerà neanche nel pieno dell’estate. Nel dettaglio, ecco chi sono i beneficiari che riceveranno i soldi INPS in questa settimana di Ferragosto.

Il pagamento dei bonus agricoli

Un primo flusso di pagamenti riguarderà il bonus lavoratori agricoli, il cui accredito dell’indennità, 800 euro, è previsto a partire da oggi. Pertanto basta collegarsi al portale INPS, accedere al proprio fascicolo previdenziale e verificare se ci sono o meno disposizioni al riguardo.

Ricordiamo che la misura spetta agli operai agricoli che nel 2020 hanno almeno 50 giornate effettive di lavoro. Inoltre non devono percepire altri sussidi quali reddito di cittadinanza (RdC), reddito di emergenza (REM), bonus stagionali, né risultare titolari di pensione o di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’accredito della NASPI

Sempre da questo lunedì 9 dovrebbero arrivare gli accrediti della NASPI, la disoccupazione di luglio. Ricordiamo che di norma i pagamenti vanno dal 10 al 16 circa del mese. Tuttavia, per agosto è probabile assistere ai primi pagamenti già da oggi.

Anche in questo caso basterà accedere al proprio fascicolo previdenziale per vedere visualizzata, accanto alla voce “Pagamento in corso”, la data esatta dell’accredito.

I pagamenti in programma dal 9 agosto

Un ultimo flusso di pagamenti riguarderà chi ha presentato la domanda per ricevere l’assegno unico (AU) temporaneo. Abbiamo già visto che l’inoltro della domanda è utile per incassare anche gli arretrati (entro settembre).

A beneficiarne, in questo caso, saranno coloro i quali non ricevono gli assegni relativi alla composizione del nucleo familiare e hanno figli a carico. Per queste disposizioni, era stata la stessa INPS a comunicare (attraverso i propri canali social) la data di inizio accredito dell’AU.

Come per i due casi precedenti, basterà accedere al fascicolo previdenziale con le proprie credenziali e verificare lo stato del pagamento.

Ecco chi sono i beneficiari che riceveranno i soldi INPS in questa settimana di Ferragosto

Tuttavia, lo stesso Ente di Previdenza ha precisato che i pagamenti legati all’AU non coinvolgeranno i percettori del RdC. Per loro, infatti, l’accredito dovrebbe arrivare con la ricarica di settembre.

Sempre in tema di RdC, secondo le indiscrezioni è molto probabile che l’appuntamento di metà mese sarà anticipato dal 15 al 13 (venerdì) di agosto. Lo stesso discorso vale ovviamente per i percettori della pensione di cittadinanza (PdC).

Ricordiamo che in questo caso i cittadini interessati sono coloro i quali attendono il primo pagamento in assoluto, o il primo dopo la domanda di rinnovo. Oppure chi attende eventuali ricariche arretrate, relative a mesi precedenti.

