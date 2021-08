Con la delega un condomino autorizza un altro soggetto a partecipare al suo posto all’assemblea, prendendo decisioni che poi vincoleranno il delegante. L’argomento è quindi delicato e bisogna sapere con esattezza cosa deve contenere la delega per l’assemblea di condominio per valere per tutto.

La delega è prevista dall’art. 67 disposizioni di attuazione al codice civile che ci fornisce subito due informazioni importanti. Innanzitutto, la delega deve essere scritta. La seconda informazione è che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentarne più di un quinto. Quindi, chi vive in un condominio numeroso e vuole lasciare delega ad un vicino, deve chiedergli se abbia già altre deleghe e quante.

Il contenuto della delega

Quella norma non aggiunge altro su come debba essere formulata la delega. Per questo si applicano i principi validi in generale per il mandato. In effetti, dare delega significa conferire a qualcuno mandato di fare qualcosa per noi.

Cosa deve contenere la delega per l’assemblea di condominio per valere per tutto

Il contenuto della delega è piuttosto libero e spesso i giudici affermano che deve essere interpretata in senso favorevole alla sua validità. Questo perché si vuole favorire la più ampia partecipazione possibile alle assemblee e non si vuole una facile esclusione di qualche condomino per ragioni di forma.

Per quali argomenti vale la delega

Dato che la legge non pone limiti, la delega vale per tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno. Il delegante può anche dare indicazioni precise al suo rappresentante su come votare. Il suggerimento degli Esperti di Proiezionidiborsa è questo. Meglio dare le indicazioni al delegato su un foglio separato, quella che si definisce scrittura privata separata. A volte, infatti, le indicazioni possono essere piuttosto dettagliate ed è meglio non appesantire la delega con troppe lungaggini.

Inoltre, a volte la delega può rivelare alcune intenzioni del delegante che non è bene rendere note a tutti. Per esempio, nelle istruzioni separate si potrà scrivere “accetto di incrementare le ore del giardiniere solo se i condomini votano sin da oggi il rifacimento del tetto del mio garage”. Meglio inserire queste indicazioni in un separato foglio di istruzioni che il delegato terrà per sé.

È bene che le istruzioni siano scritte in duplice copia, sottoscritte sia dal delegante che dal delegato. Servirà per dimostrare le responsabilità del delegato se si discosta dalla volontà del condomino che lo ha incaricato. Oppure, più semplicemente, si potranno mandare le istruzioni via mail. La delega dovrà essere menzionata nel verbale di assemblea che deve essere mandato in copia a tutti i condomini.

L’amministratore non può rifiutarsi di accettare una delega con tutti i requisiti di legge sopra elencati.