L’estate ci permette di passare più tempo all’aperto e di fruire con maggiore libertà dei nostri spazi esterni. Renderli più belli con le piante, ci dà il piacere di sostare in un angolo di relax naturale e rasserenante. Molti, se lo spazio che hanno a disposizione è sufficiente, realizzano sui balconi o in giardino dei pergolati per avere delle aree ombrose a disposizione nei giorni di afa. E allora perché non ricoprirli di piante rampicanti sempreverdi? In questo modo si ottiene una struttura di grande impatto estetico, con meravigliose cascate di fiori profumati, che rimane bellissima durante tutto l’anno.

Una struttura fiorita e romantica

Il pergolato è una struttura dal nome molto romantico che significa passeggiata tra i rami. Nel Rinascimento non c’era giardino signorile che non ne avesse uno. Erano ricoperti di foglie e fiori profumati e dall’elegante forma tondeggiante. Assistevano a passeggiate romantiche e ascoltavano frasi d’amore appena sussurrate. Possiamo ricreare un’atmosfera da sogno anche noi creando una struttura fiorita e profumata. Per il nostro pergolato abbiamo scelto delle piante sempreverdi che non richiedono cure particolari e sono molto resistenti. Sopportano bene il caldo e possono essere esposte al sole senza problemi: l’Hedera helix Glacier, la Clematis urophylla Winter Beauty e la Clematis Jackmanii.

Meravigliose cascate di fiori profumati inondano balconi e pergolati con queste piante rampicanti sempreverdi facili da coltivare e molto resistenti

L’Hedera helix Glacier cresce fino a otto metri di altezza e si aggrappa all’ospite con le radici aeree. Ha foglie di colore verde brillante con sfumature gialle nella parte centrale. È una rampicante che si sviluppa molto velocemente e regala in poco tempo delle ampie zone verdeggianti. Tuttavia bisogna continuamente controllarla per impedire che invada troppo gli spazi. Si ritiene che abbia la proprietà di purificare l’aria soprattutto da una sostanza inquinante spesso presente nei nostri ambienti, la formaldeide. È molto resistente al caldo e al freddo e non richiede cure particolari. Possiamo piantarla sia a terra che in vaso. È perfetta anche per rivestire le recinzioni.

Se desideriamo qualcosa di più scenografico possiamo scegliere la Clematis. È una pianta di straordinaria bellezza, considerata la regina delle rampicanti. Si attacca ai supporti con le foglie prensili e cresce bene in ombra. Offre un’ampia gamma di colori. La Clematis urophylla Winter Beauty produce splendide fioriture invernali di campanule bianche. Si allunga fino a quattro metri e si allarga di poco più di un metro. Richiede pochissima cura ed è resistente al caldo. La Clematis Jackmanii è una varietà poco conosciuta con fiori dal colore viola intenso. Fiorisce da luglio e settembre a seconda delle zone.

Lettura consigliata

Per eliminare zanzare, zecche, mosche e formiche dalle nostre case senza usare veleni sono questi i rimedi naturali che ci faranno trascorrere giornate tranquille