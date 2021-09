Pian piano che i giorni passano e ci avviciniamo alla stagione autunnale, siamo costretti a salutare le calde giornate che hanno caratterizzato i mesi passati.

Durante la stagione in arrivo possono verificarsi frequenti sbalzi termici, soprattutto tra il giorno e la notte, e questo può gravare anche sulla nostra salute.

Pian piano le giornate di pioggia diventeranno più frequenti, seppur alternate a giorni di sole che scaldano il terreno ed offrono energia alle piante.

Ma non disperiamo, se possediamo un orto questo è l’ortaggio da trapiantare a settembre per avere una prosperosa raccolta in inverno.

In questo periodo, scegliere bene le piante da mettere a dimora in piena terra è fondamentale, devono infatti poter sopportare il tipico clima incerto e piovoso dell’autunno.

Ecco 3 piante autunnali dalla straordinaria fioritura perfette per decorare il nostro giardino

Ci sono alcune piante ornamentali ideali per rendere il nostro giardino ricco di tonalità e colori, in questo periodo un po’ cupo.

Ad esempio, non possiamo non citare gli evonimi, le cui foglie, in autunno si arricchiscono di un bellissimo colore rosso vivo.

Questa pianta ha una crescita lenta, un portamento compatto e globoso e può raggiungere anche un metro e mezzo di altezza.

Non teme il freddo e cresce bene sia se posizionata in una zona soleggiata che in una ombreggiata, caratteristica fondamentale in questo periodo.

È anche ottima la poco conosciuta tricyrtis hirta, caratterizzata da meravigliosi fiori a forma di stella, con petali che presentano particolari maculature di color porpora.

Da fine estate a metà autunno, questa pianta fiorisce a lungo, per circa due mesi, quindi questo è il momento giusto se vogliamo piantarla.

È consigliato coltivarla in vaso così da poterla spostare all’interno nelle giornate più fredde, altrimenti difficilmente sopravviverà.

Il calicanto infine, è una pianta dal profumo inebriante, perfetta per chi vuole optare per una fioritura tardo-autunnale.

Il suo fogliame prenderà tonalità oro e starà a noi scegliere se coltivarlo come albero o come arbusto di medie dimensioni.

Tra gennaio e febbraio inizierà a fiorire e, grazie alla sua buona resistenza al gelo, non avrà difficoltà a crescere.

Proteggiamo le nostre piante

Se abbiamo delle piante in vaso particolarmente delicate, man mano che le temperature scendono dovremo spostarle in serra o in veranda.

Per esempio, non tutti sanno che per mantenere l’orchidea rigogliosa e proteggerla dal freddo autunnale bastano queste semplici mosse adatte a tutti.

Se le nostre piante sono messe a dimora nel terreno del giardino, dovremo iniziare a coprirle con dei teli protettivi, per difenderle dagli agenti atmosferici

